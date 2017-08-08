СМИ: дом Элвиса Пресли сдается в аренду

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ТАСС, 8 августа. Дом в Беверли-Хиллз, в котором жил Элвис Пресли, теперь сдается в аренду. Об этом сообщил в понедельник онлайн-портал TMZ.
Снять просторный дом с четырьмя спальнями, шестью ванными комнатами и стеклянными стенами можно за $4 тыс. за ночь. При этом остановиться там можно не менее, чем на пять ночей.
На расположенном на утесе участке также имеется отдельный гостевой домик. Там же сохранились и ворота, у которых певец встречал своих поклонников в 1960-х.
Элвис Пресли (1935-1977) - американский певец и актер, известный как король рок-н-ролла. Музыкант стал одним из первых исполнителей, включенных в Зал славы рок-н-ролла. Он является лауреатом четырех премий "Грэмми", в том числе за достижения при жизни.