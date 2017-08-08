ВЦИОМ: россияне считают, что регионы нуждаются в реновации больше Москвы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (73%) полагают, что ряд регионов России больше нуждается в реновации, чем столица. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

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"Около трех четвертей россиян (73%) разделяют ту позицию, что ряд регионов страны больше нуждается в реализации программы реновации, чем столичный мегаполис (причем даже среди москвичей и петербуржцев эта доля высока - 70%)", - говорится в данных опроса. Лишь каждый десятый россиянин (13%) считает, что именно Москва больше нуждается в сносе ветхого жилья (среди них - 22% жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

При этом о необходимости реновации в своем городе заявляют 42% опрошенных, тогда как 47% считают, что в их городах существуют и более острые проблемы. Более половины респондентов (51%) заявляют, что в их регионах на данный момент скорее хорошее время для реализации программы реновации, 30% опрошенных не согласны с этой точкой зрения. Каждый третий россиянин (35%) считает наличие ветхого, аварийного жилья в своем регионе большой проблемой, 24% - очень большой, и лишь 8% полагают, что такой проблемы не существует.

В то же время 48% россиян оценивают ситуацию в столице как подходящую для реализации программы реновации, при этом доля тех, кто придерживается такого мнения, высока среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (60%). Каждый пятый опрошенный (19%) придерживается противоположной точки зрения. Наличие ветхого жилья в столице считает большой проблемой каждый четвертый опрошенный (25%), а 7% россиян уверены, что такой проблемы в Москве не существует.

"Гипотеза о том, что большинство выскажется за реализацию программы реновации в их субъекте, не подтвердилась. Причина этого не только в более скромных запросах, но и в оценке степени реалистичности данной программы в их регионах. Россияне видят, с какими скрипом идет реализация уже действующих программ, и не питают особых надежд", - прокомментировал результаты исследования руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 22-27 июня в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России по репрезентативной выборке методом личного интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.