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Минобрнауки сменило руководство Государственного университета управления в Москве

Общество
8 августа, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Исполняющим обязанности ректора университета назначен Иван Лобанов

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева назначила нового исполняющего обязанности ректора Государственного университета управления (ГУУ), приказ министра имеется в распоряжении ТАСС.

"Назначить с 8 августа 2017 года исполняющим обязанности ректора Государственного университета управления Лобанова Ивана Васильевича", - говорится в документе. Лобанов сменит на посту и.о. ректора Владимира Строева, который руководил вузом с 2015 года.

Последние два года Иван Лобанов занимал должность ректора Московского государственного института культуры, в 2012 - 2015 годах был замруководителя Аппарата правительства РФ, в 2011 - 2012 годах работал директором департамента государственной службы и кадров правительства РФ, в 2010 - 2011 - статс-секретарем - заместителем министра образования и науки РФ. В 2007 - 2010 годах Лобанов был депутатом Государственной думы пятого созыва.

Государственный университет управления основан в 1919 году. В ГУУ обучаются более 12 тыс. студентов. В состав университета входят шесть учебных институтов, которые объединяют более 40 кафедр и научно-исследовательских подразделений.

2 августа стало известно об отмене реорганизации вуза, который должен был войти в состав Московской государственной юридической академии (МГЮА) в качестве структурного подразделения. Решение о слиянии вузов было принято экс-главой Минобрнауки Дмитрием Ливановым в апреле 2016 года, однако через несколько месяцев вуз подал ходатайстве об отмене приказа.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
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