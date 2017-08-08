Исполняющим обязанности ректора МГИК назначен Алексей Никулин

ФК "Арсенал" подаст апелляцию на штрафы за неправильный выход команды из автобусаСпорт 8 августа, 18:02
Соколов: сообщение по железнодорожной ветке в обход Украины может начаться в этом годуЭкономика и бизнес 8 августа, 17:49
Путин надеется, что МВД РФ и Абхазии смогут повысить безопасность туристов в республикеОбщество 8 августа, 17:45
УЕФА: информация о проведении финала Лиги чемпионов 2020 года в Нью-Йорке недостовернаСпорт 8 августа, 17:33
Путин заявил, что РФ гарантирует безопасность Абхазии и ее независимостьПолитика 8 августа, 17:30
Российско-абхазские отношения. ДосьеБиографии и справки 8 августа, 17:25
Суд Швейцарии отказался от срочного рассмотрения вопроса об отстранении главы AIBAСпорт 8 августа, 17:21
Визиты Владимира Путина в Абхазию. ДосьеБиографии и справки 8 августа, 17:14
СМИ: финал Лиги чемпионов 2020 года может пройти в Нью-ЙоркеСпорт 8 августа, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры (МГИК) назначен Алексей Никулин. Об этом во вторник сообщил ТАСС пресс-секретарь вуза Андрей Сенотрусов.
"Алексей Никулин назначен и.о. ректора. Скорее всего, он будет находиться в должности только до сентября, когда окончательно станет известно имя будущего ректора", - сказал Сенотрусов.
По информации, размещенной на сайте вуза, Никулин связан с МГИК более 17 лет. За это время он окончил вуз по специальности "юриспруденция", получил степень кандидата философских наук, работал в институте в различных должностях: директора и заместителя Института масс медиа, помощником проректора, ответственным секретарем приемной комиссии, начальником управления довузовской подготовки и организации приема в институт. Последние два с половиной года Никулин занимал должность проректора по учебно- методической деятельности МГИК.
Как стало известно ТАСС, бывший ректор МГИК Иван Лобанов приказом Минобрнауки назначен ректором Государственного университета управления. Лобанов занимал должность ректора Московского государственного института культуры последние два года.