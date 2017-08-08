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Исполняющим обязанности ректора МГИК назначен Алексей Никулин

Общество
8 августа, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

По словам пресс-секретаря вуза Андрея Сенотрусова, Никулин, скорее всего, будет находиться в должности до сентября

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры (МГИК) назначен Алексей Никулин. Об этом во вторник сообщил ТАСС пресс-секретарь вуза Андрей Сенотрусов.

"Алексей Никулин назначен и.о. ректора. Скорее всего, он будет находиться в должности только до сентября, когда окончательно станет известно имя будущего ректора", - сказал Сенотрусов.

По информации, размещенной на сайте вуза, Никулин связан с МГИК более 17 лет. За это время он окончил вуз по специальности "юриспруденция", получил степень кандидата философских наук, работал в институте в различных должностях: директора и заместителя Института масс медиа, помощником проректора, ответственным секретарем приемной комиссии, начальником управления довузовской подготовки и организации приема в институт. Последние два с половиной года Никулин занимал должность проректора по учебно- методической деятельности МГИК.

Как стало известно ТАСС, бывший ректор МГИК Иван Лобанов приказом Минобрнауки назначен ректором Государственного университета управления. Лобанов занимал должность ректора Московского государственного института культуры последние два года.

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