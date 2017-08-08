Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иран выразил соболезнования в связи с кончиной корреспондента ТАСС Константина Казеева

Общество
8 августа, 17:11 UTC+3 ТАСС ТАСС 8, августа. /ТАСС

Один из ведущих журналистов-международников ТАСС умер 4 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 августа. /ТАСС/. Исламская Республика Иран выразила во вторник соболезнования в связи с кончиной корреспондента ТАСС в Тегеране Константина Казеева. Об этом, как сообщило агентство IRNA, заявил, выступая на брифинге в иранской столице, официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми. Он также выразил сочувствие семье Константина Казеева и его коллегам.

Один из ведущих журналистов-международников ТАСС, руководитель представительства в Тегеране Константин Казеев умер 4 августа, всего несколько дней не дожив до 53-летия.

Выпускник Института стран Азии и Африки при МГУ, Константин всю свою жизнь связал с Востоком. У него за плечами нелегкий опыт воина-интернационалиста в Афганистане, долгосрочные командировки в качестве корреспондента ТАСС в Марокко и Иран.

Отличный специалист по истории, культуре и политике Ирана, Константин четыре раза выезжал в эту страну, работа в которой никогда не была легкой. Он самоотверженно и ярко освещал важнейшие события в регионе, работал на международных конференциях по Ирану и Ближнему Востоку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
2
Пожар на складе в центре Москвы потушен
3
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
4
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
5
Минимальные зарплаты в самой богатой и самой бедной странах ЕС различаются в 9 раз
6
Путин заявил, что РФ гарантирует безопасность Абхазии и ее независимость
7
Сечин выступит свидетелем в суде по делу Улюкаева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама