Иран выразил соболезнования в связи с кончиной корреспондента ТАСС Константина Казеева

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ТАСС, 8 августа. /ТАСС/. Исламская Республика Иран выразила во вторник соболезнования в связи с кончиной корреспондента ТАСС в Тегеране Константина Казеева. Об этом, как сообщило агентство IRNA, заявил, выступая на брифинге в иранской столице, официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми. Он также выразил сочувствие семье Константина Казеева и его коллегам.
Один из ведущих журналистов-международников ТАСС, руководитель представительства в Тегеране Константин Казеев умер 4 августа, всего несколько дней не дожив до 53-летия.
Выпускник Института стран Азии и Африки при МГУ, Константин всю свою жизнь связал с Востоком. У него за плечами нелегкий опыт воина-интернационалиста в Афганистане, долгосрочные командировки в качестве корреспондента ТАСС в Марокко и Иран.
Отличный специалист по истории, культуре и политике Ирана, Константин четыре раза выезжал в эту страну, работа в которой никогда не была легкой. Он самоотверженно и ярко освещал важнейшие события в регионе, работал на международных конференциях по Ирану и Ближнему Востоку.