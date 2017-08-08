Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Переоформление разрешений на парковку переселенцам по реновации в Москве могут упростить

Общество
8 августа, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, власти заинтересованы в том, чтобы процесс переделывания разрешений требовал минимум времени и усилий

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Москвы готовы упростить процедуру переоформления резидентных разрешений на парковку на новые адреса переселенцам программы реновации в Москве. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Резидентное разрешение позволяет автомобилисту парковаться бесплатно в пределах района проживания с 20:00 до 08:00 мск ежедневно в течение всего срока действия. Чтобы иметь возможность парковаться круглосуточно, необходимо вносить резидентную плату в размере 3 тыс. руб. ежегодно или 6 тыс. за два года, или 9 тыс. за три года соответственно.

"Процесс (переоформления резидентных разрешений на новый адрес - прим. ТАСС) сейчас проще некуда. Тем не менее при необходимости мы готовы этот регламент пересмотреть. Мы максимально поможем жителям, чтобы процесс переделывания резидентных разрешений занимал минимальное количество времени и усилий", - сказал он, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

Смотрите также

Мосгосстройнадзор проверит качество отделки домов в рамках программы реновации в Москве

"Как только мы будем знать, что человек принял решение и будет жить теперь по другому адресу, и, если у этого человека есть парковочное разрешение и он переезжает туда, где есть платная парковка, мы выпустим ему новое резидентное разрешение", - пояснил заммэра.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реновация Снос хрущевок в Москве
Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
2
Основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин скончался на 73-м году жизни
3
Трамп назвал злоупотребление опиоидами крупнейшей проблемой США
4
Иранский беспилотник помешал истребителю США совершить посадку на авианосец
5
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
6
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
7
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
Темы дня
Новости партнеров
Реклама