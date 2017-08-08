Переоформление разрешений на парковку переселенцам по реновации в Москве могут упростить

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Москвы готовы упростить процедуру переоформления резидентных разрешений на парковку на новые адреса переселенцам программы реновации в Москве. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Резидентное разрешение позволяет автомобилисту парковаться бесплатно в пределах района проживания с 20:00 до 08:00 мск ежедневно в течение всего срока действия. Чтобы иметь возможность парковаться круглосуточно, необходимо вносить резидентную плату в размере 3 тыс. руб. ежегодно или 6 тыс. за два года, или 9 тыс. за три года соответственно.

"Процесс (переоформления резидентных разрешений на новый адрес - прим. ТАСС) сейчас проще некуда. Тем не менее при необходимости мы готовы этот регламент пересмотреть. Мы максимально поможем жителям, чтобы процесс переделывания резидентных разрешений занимал минимальное количество времени и усилий", - сказал он, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

"Как только мы будем знать, что человек принял решение и будет жить теперь по другому адресу, и, если у этого человека есть парковочное разрешение и он переезжает туда, где есть платная парковка, мы выпустим ему новое резидентное разрешение", - пояснил заммэра.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.