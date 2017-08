Дэвид Леттерман планирует взять интервью у Ким Чен Ына

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Американский телеведущий Дэвид Леттерман планирует взять интервью у лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил во вторник в интервью журналу The Hollywood Reporter.

"Я хочу побеседовать с Ким Чен Ыном, потому что, как мы видим, он создал миниатюрный ядерный заряд, который можно устанавливать на ракеты", - отметил Леттерман, пошутив также, что его заинтересовала и прическа северокорейского лидера.

"А чего он добивается на самом деле? У них есть ракеты, способны добивать до Чикаго. Чем ему не угодил Чикаго? Мы находимся в состоянии войны с этим парнем?" - продолжал комик, который объявил во вторник о решении вернуться на телевидение в 2018 году после двух лет отдыха и о подписании контракта со стриминг-сервисом Netflix.

Телеведущий информировал, что для реализации плана взять интервью у Ким Чен Ына рассчитывает на помощь известного американского баскетболиста Денниса Родмана, который ранее в этом году совершил пятую поездку в КНДР и привез лидеру страны в подарок книгу президента Трампа "Искусство сделки" (The Art of the Deal). "Если Деннис Родман поедет туда, то я поеду с ним. Только я не хотел бы сделать положение вещей хуже", - сказал Леттерман.

До ухода на временный покой журналист снялся в более 6 тыс. выпусков Late Show на телеканале CBS и Late Night на NBC. Netflix заключило с ним контракт на показ шести передач длительностью один час каждая.

Netflix - основанная в 1997 году американская компания, предоставляющая услуги трансляции потокового видео через интернет. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи. В июле этого года компания сообщила о том, что число подписчиков сервиса по всему миру превысило 100 млн человек.