Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дэвид Леттерман планирует взять интервью у Ким Чен Ына

Общество
9 августа, 1:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, августа. /ТАСС

Телеведущий также заявил о планах взять интервью у Дональда Трампа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дэвид Леттерман

Дэвид Леттерман

© EPA/CJ GUNTHER

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Американский телеведущий Дэвид Леттерман планирует взять интервью у лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил во вторник в интервью журналу The Hollywood Reporter.

"Я хочу побеседовать с Ким Чен Ыном, потому что, как мы видим, он создал миниатюрный ядерный заряд, который можно устанавливать на ракеты", - отметил Леттерман, пошутив также, что его заинтересовала и прическа северокорейского лидера.

"А чего он добивается на самом деле? У них есть ракеты, способны добивать до Чикаго. Чем ему не угодил Чикаго? Мы находимся в состоянии войны с этим парнем?" - продолжал комик, который объявил во вторник о решении вернуться на телевидение в 2018 году после двух лет отдыха и о подписании контракта со стриминг-сервисом Netflix.

Телеведущий информировал, что для реализации плана взять интервью у Ким Чен Ына рассчитывает на помощь известного американского баскетболиста Денниса Родмана, который ранее в этом году совершил пятую поездку в КНДР и привез лидеру страны в подарок книгу президента Трампа "Искусство сделки" (The Art of the Deal). "Если Деннис Родман поедет туда, то я поеду с ним. Только я не хотел бы сделать положение вещей хуже", - сказал Леттерман.

До ухода на временный покой журналист снялся в более 6 тыс. выпусков Late Show на телеканале CBS и Late Night на NBC. Netflix заключило с ним контракт на показ шести передач длительностью один час каждая.

Netflix - основанная в 1997 году американская компания, предоставляющая услуги трансляции потокового видео через интернет. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи. В июле этого года компания сообщила о том, что число подписчиков сервиса по всему миру превысило 100 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Донецкой области от разрыва орудия погибли двое украинских военных
2
Умер основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин
3
Иранский беспилотник помешал истребителю США совершить посадку на авианосец
4
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
5
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
6
Инвестиции в российскую промзону в Египте составят $7 млрд
7
Голодные до побед: Суперкубок УЕФА стал шестым трофеем "Реала" под руководством Зидана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама