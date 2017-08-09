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Военнослужащие РФ доставили продовольствие в зону деэскалации в провинции Хомс

Общество
9 августа, 6:35 UTC+3 ХОМС /Сирия/ 9, августа. /ТАСС

В зону деэскалации доставили муку, сахар, консервы и индивидуальные пакеты для гуманитарной раздачи

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ХОМС /Сирия/, 9 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили гуманитарную помощь в подконтрольный боевикам вооруженной сирийской оппозиции населенный пункт Эр-Растан на севере провинции Хомс, где расположена одна из зон деэскалации, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня ЦПВС впервые в зону деэскалации в провинции Хомс доставил гуманитарный груз, в состав которого входит мука, сахар, консервы и индивидуальные пакеты для гуманитарной раздачи. Гуманитарные грузы и раньше доставлялись в провинцию Хомс, но здесь не так давно еще велись боевые действия, были достигнуты договоренности об их прекращении и проведении мероприятий по мирному урегулированию", - сообщил журналистам представитель ЦПВС Федор Очинский.

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По его словам, гуманитарный груз предназначен жителям зоны деэскалации, в том числе для боевиков и их семей в обмен на прекращение боевых действий и открытие важной для гражданского населения дороги между сирийскими городами Хомс и Хама. В этом районе, по данным военной полиции РФ, действуют около 10 крупных группировок, еще столько же - значительно более мелких. Помимо многолетней войны с правительственными войсками Сирии, все они периодически враждуют и друг с другом.

Раздача продовольствия происходила прямо на КПП благодаря тому, что согласно условиям функционирования созданной зоны деэскалации в провинции Хомс, жители осажденных районов смогли свободно выйти из подконтрольной боевикам территории, чтобы получить продукты от российских военных и вернуться обратно к своим семьям.

31 июля в Каире были проведены очередные переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции. По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации - севернее города Хомс. В нее вошло 84 населенных пункта с населением более 147 тыс. человек.

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