Погода в России: снег на Ямале, грозы в Москве и аномальная жара в Крыму

ТАСС, 9 августа. Аномальная жара сохранится на юге России, Восточную Сибирь ждет существенное снижение температур, а в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается выпадение снега.

Такой прогноз на ближайшие дни дают синоптики центра "Фобос".

"Порадовать юг России и, в частности, Крым пока нечем. Температура воздуха будет превышать среднегодовые [значения] на 6-7 градусов. Не исключено, что в ряде регионов будут обновлены рекорды максимальной температуры", - сообщила ТАСС ведущий синоптик "Фобоса" Елена Волосюк.

Жара в Крыму

По ее словам, в Крыму в основном будет преобладать погода, характерная для антициклона, и осадков здесь не ожидается.

В прибрежных регионах воздух прогреется до 30 - 35 градусов, в степных ожидается до +38 градусов и выше. "Эта тенденция сохранится до конца текущей недели и захватит выходные. То есть можно сказать, что первая половина августа на юге нашей страны и в Крыму в частности, окажется аномально жаркой", - отметила она.

В ряде регионов юга России синоптик прогнозирует локальные кратковременные дожди с грозами в среду, четверг и пятницу. "На территории Краснодарского края и в предгорьях Кавказа могут пройти локальные кратковременные грозовые дожди", - отметила Волосюк. Дожди ожидаются также в Ростовской области и Кабардино-Балкарии.

Похолодание в Сибири и снег на Ямале

Волосюк также отметила, что на Урале и в западных районах Сибири ожидается сильное похолодание, температура воздуха в этих регионах будет ниже средних многолетних норм на 2-4 градуса. "Дневные температуры здесь составят 15 - 20 градусов, и не исключено, что в предстоящие выходные температура снизится еще на 2-3 градуса", - сообщила она.

В то же время, по информации синоптиков, на полярном Урале, крайнем северо-западе Сибири ожидаются осадки в виде мокрого снега, а столбик термометра в течение суток будет приближаться к нулевой отметке. В частности, это касается Ямало-Ненецкого автономного округа.

Осадки в Приморье прекратятся

Улучшение погоды ожидается в Приморье. До конца текущей недели в крае существенных осадков не предвидится. Температура воздуха составит около 24 градусов выше нуля. На севере европейской части России, в частности, в Архангельской области, температурные режимы в рамках нормы - плюс 18-23 градуса.

На Чукотке, по словам Волосюк, также "погода стоит замечательная". "Здесь никаких осадков. Температура будет доходить до конца недели до +33 градусов. На выходные дни здесь ожидается приход холодного воздуха, будет облачно, и снижение дневных температур на 10 градусов", - отметила она.

Грозы в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве и Московской области, по данным синоптиков, сохранится по-настоящему летняя погода.

"Сегодня и завтра в столице без осадков, максимальная температура до +27 градусов. В пятницу атмосферный фронт, проходящий по северу Нечерноземья, станет причиной кратковременных грозовых дождей, но температурный фронт останется достаточно высоким, до +28 градусов, а в выходные до +30 градусов", - отметила Волосюк.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в четверг пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Дневная температура составит 20 - 25 градусов. В субботу и воскресенье также будет дождливо, температура воздуха составит от 21 до 26 градусов.

Перегрузка энергосетей

Аномально жаркая погода на юге России привела к повышенному потреблению электроэнергии. Накануне в Астраханской области был зафиксирован исторический максимум потребления энергии. Он составил 710 МВт. В прошлом году максимум потребления электроэнергии был зафиксирован 18 июля и составил 699 МВт.

В Крыму введены графики временного отключения электроэнергии. По словам руководителя госпредприятия "Крымэнерго" Виктора Плакиды, пик потребления приходится на вечерние часы, когда люди включают кондиционеры, вентиляторы, охладительные установки.

Он отметил, что энергетики рекомендуют ограничить потребление электроэнергии, не включать без надобности электроприборы, а руководителям санаториев и других стационарных средств размещения, по возможности, задействовать резервные автономные источники питания, в частности, генераторы.

Графики отключения, по его словам, будут действовать в Крыму ориентировочно до конца недели.

Высокая пожароопасность

Чрезвычайно высокая пожароопасность в связи с жаркой погодой отмечается в Крыму и в целом по югу России, а также в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В Крыму аномальная жара продлится до 14 августа. Кроме того, по информации регионального главка МЧС, пожарная опасность 5-го класса (самая высокая) сохранится с 9 по 12 августа на всей территории Калмыкии.

Прогнозируется вероятность возникновения ландшафтных пожаров, возгораний в районе озер (камышовые заросли) и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне.

Чрезвычайная пожароопасность сохраняется практически на всей территории Ставропольского края - в 21 районе из 26. "В прошедшие сутки сохранялась жаркая погода, лишь в районе КМВ (Кавказских Минеральных Вод - прим. ТАСС) в вечерние часы отмечался кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха днем была от +34 в Кисловодске до +41 в Дивном и Красногвардейском", - отмечают в ставропольском Центре по гидрометеорологии.

Одна из наиболее острых проблем для Ставрополья сейчас - участившиеся случаи поджогов стерни при легкой воспламеняемости сухой травы и деревьев. По сообщению противопожарной и аварийно-спасательной службы края, ежедневно поступают десятки вызовов о горящих полях. Так, 8 августа в Новоселицком районе выгорели 10 га стерни и 1 га леса, пожарные боролись с огнем около 3 часов.

Среда в Астраханской области последним на этой неделе последним аномально жарким днем с температурой выше плюс 40 градусов. Но уже вечером местами возможен дождь. "Сегодня ночью мы ожидаем переход ветра на северо-восточный 9-14 м/с и похолодание. Температура завтра днем будет уже 28-33 градуса. Прогнозируем, что примерно такая же погода сохранится до конца недели", - уточнили в астраханском гидрометцентре.