Власти Мурманской области помогут семье убитого врача онкодиспансера

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ТАСС, 9 августа. Правительство Мурманской области окажет всю необходимую помощь семье заведующего отделением областного онкологического диспансера Игоря Тюленева. Об этом в среду сообщила ТАСС губернатор Марина Ковтун.
"Правительство окажет всю необходимую помощь", - сказала Ковтун.
По данным Министерства здравоохранения Мурманской области, Тюленев проработал в онкологическом диспансере более четверти века, благодаря его профессиональной деятельности квалифицированную онкологическую помощь получили сотни человек, на его счету множество спасенных жизней. Власти региона отмечают, что у убитого остались жена и дети.
В областном Министерстве здравоохранения уточнили, что преступник не был записан в этот день на прием. "По нашим данным, он не был записан на прием в этот день, он обследовался в диагностической поликлинике, он считал..., что у него есть заболевание, такой диагноз ему не был поставлен", - рассказали ТАСС в министерстве.
По факту убийства СК возбудил уголовное дело.