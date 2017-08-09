Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Мурманской области помогут семье убитого врача онкодиспансера

Общество
9 августа, 18:27 UTC+3 ТАСС

Пациент убил медика в среду утром и сразу после этого покончил с собой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 августа. Правительство Мурманской области окажет всю необходимую помощь семье заведующего отделением областного онкологического диспансера Игоря Тюленева. Об этом в среду сообщила ТАСС губернатор Марина Ковтун.

"Правительство окажет всю необходимую помощь", - сказала Ковтун.

По данным Министерства здравоохранения Мурманской области, Тюленев проработал в онкологическом диспансере более четверти века, благодаря его профессиональной деятельности квалифицированную онкологическую помощь получили сотни человек, на его счету множество спасенных жизней. Власти региона отмечают, что у убитого остались жена и дети.

В областном Министерстве здравоохранения уточнили, что преступник не был записан в этот день на прием. "По нашим данным, он не был записан на прием в этот день, он обследовался в диагностической поликлинике, он считал..., что у него есть заболевание, такой диагноз ему не был поставлен", - рассказали ТАСС в министерстве.

По факту убийства СК возбудил уголовное дело.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
2
Соглашение РФ и Украины об экспорте продукции военного назначения. Досье
3
Вооруженные люди захватили гостиницу в центре Риги
4
Под Ярославлем судья облсуда насмерть сбил женщину
5
В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства
6
В Нижнем Тагиле не могут найти 16 работников завода, чтобы выплатить им долги по зарплате
7
"Газпром" увеличил загрузку "Северного потока", не снизив транзит через Украину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама