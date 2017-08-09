Власти Мурманской области помогут семье убитого врача онкодиспансера

ТАСС, 9 августа. Правительство Мурманской области окажет всю необходимую помощь семье заведующего отделением областного онкологического диспансера Игоря Тюленева. Об этом в среду сообщила ТАСС губернатор Марина Ковтун.

"Правительство окажет всю необходимую помощь", - сказала Ковтун.

По данным Министерства здравоохранения Мурманской области, Тюленев проработал в онкологическом диспансере более четверти века, благодаря его профессиональной деятельности квалифицированную онкологическую помощь получили сотни человек, на его счету множество спасенных жизней. Власти региона отмечают, что у убитого остались жена и дети.

В областном Министерстве здравоохранения уточнили, что преступник не был записан в этот день на прием. "По нашим данным, он не был записан на прием в этот день, он обследовался в диагностической поликлинике, он считал..., что у него есть заболевание, такой диагноз ему не был поставлен", - рассказали ТАСС в министерстве.

По факту убийства СК возбудил уголовное дело.