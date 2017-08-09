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Пациент онкологического диспансера в Мурманске убил врача и покончил с собой

Происшествия
9 августа, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

По данному факту СК РФ уже возбудил уголовное дело

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пациент Мурманского областного онкологического диспансера убил заведующего отделением, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Отмечается, что инцидент произошел 9 августа утром. Медработник и пациент скончались на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления, изымается медицинская документация. "Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию охраны пациентов, медицинского персонала и за пропускной режим", - добавили в ведомстве.

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