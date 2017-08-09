Суд обязал обеспечить лекарствами жительницу Орла после жалобы Путину

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Жительница Орла, которая пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на нехватку лекарств, получит необходимые медикаменты по решению суда. Об этом сообщает в среду Генеральная прокуратура.
"Прокурор Заводского района города Орла обратился в суд с иском к департаменту здравоохранения Орловской области об обязании обеспечить заявительницу лекарством бесплатно. Решением суда требования прокурора удовлетворены", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Инвалид первой группы Клавдия Старцева пожаловалась главе государства на нехватку медикаментов в ходе "Прямой линии" 15 июня. Ранее в прокуратуре Орловской области заявили, что в связи с жалобой была проведена проверка, материалы которой были направлены следственным органам, однако те отказались возбуждать уголовное дело.