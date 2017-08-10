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Петербург отметит 80-летие со дня рождения Анатолия Собчака

Общество
10 августа, 0:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, августа. /ТАСС

В церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Петербурга примут участие полпред президента России в СЗФО, члены правительства города, представители Заксобрания и почетные граждане города

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург в четверг отметит 80-летие со дня рождения первого мэра города Анатолия Собчака (1937-2000).

Как сообщили ТАСС в Фонде Анатолия Собчака, в полдень вдова политика Людмила Нарусова, друзья и бывшие коллеги соберутся у его могилы на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где пройдет панихида.

Позднее состоится церемония возложения цветов к памятнику первому мэру города. "В церемонии примут участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе [Николая Цуканов], члены правительства Санкт-Петербурга, представители Законодательного собрания, а также почетные граждане города", - сообщили в пресс-службе петербургской администрации.

В тот же день в выставочном зале на Невском проспекте откроется выставка работ бывшего фотографа Собчака Валерия Лозовского, ныне президента фонда "Петербургская фотолетопись".

Накануне на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что торжества в городе пройдут без помпы, "тем более [что] родственники Анатолия Александровича не настаивали на каких-то серьезных и больших торжествах".

Первый избранный мэр

Анатолий Собчак родился в 1937 году в Чите. Получил юридическое образование, работал адвокатом, затем преподавал на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. Политическую карьеру Собчак начал в 1989 году, был избран народным депутатом и членом Верховного Совета СССР. В 1990-1991 годах занимал пост председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.

В 1991 году был избран мэром Ленинграда, занимал эту должность до 1996 года. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. Он скончался в ночь на 20 февраля 2000 года в Светлогорске Калининградской области.

Память первого мэра в Санкт-Петербурге увековечена в названии площади на Васильевском острове, недалеко от здания юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Памятник Собчаку открыт на Большом проспекте Васильевского острова. В мае 2010 года Собчаку посмертно было присвоено звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга".

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