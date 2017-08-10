Синоптики прогнозируют улучшение погоды на Дальнем Востоке и на юге России

ТАСС, 10 августа. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в пострадавших от паводка районах Дальнего Востока, что позволит спасателям активизировать работы по устранению последствий стихии.

По оценке метеорологов, ситуация должна улучшиться и на юге России, где с прошлой недели установилась аномальная жара с температурой 40 градусов и выше.

Реки возвращаются в русло

За ночь 10 августа уровень воды в реках на юге и юго-западе Приморья снизился на 1 метр и более и продолжает падать, сообщили ТАСС в краевом Гидрометцентре. "За прошедшую ночь прошли максимальные уровни дождевого паводка на территории Михайловского, Пограничного районов, и начался спад уровня воды. На реках Хасанского, Октябрьского, Уссурийского, Надеждинского районов спад уровня воды - до 1 метра и более", - рассказал специалист центра.

Он добавил, что характер распределения атмосферных потоков на юге Дальнего Востока меняется. "В предстоящие выходные дни погоду в Приморском крае будет формировать антициклон. Он обеспечит спокойную погоду со слабым ветром. Осадков в Приморье не ожидается", - отметили в Гидрометцентре.

Прекращение осадков позволит всем службам провести восстановительные работы в зоне паводка. На утро 10 августа на территории региона остаются подтопленными шесть муниципальных образований - Уссурийский городской округ, Надеждинский, Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Пограничный муниципальные районы. В зоне подтоплений - 897 жилых домов в 29 населенных пунктах.

За минувшие сутки вода отступила с 1,084 тыс. придомовых территорий, однако в зоне подтоплений остаются еще 969 подворий. Кроме того, из-за паводка до сих пор затруднено движение на 23 участках дорог. В подтопленных районах развернуто три пункта временного размещения, в которых находится 141 человек.

В Хабаровском крае, по данным спасателей, вода ушла из 55 дворов, сейчас в зоне паводка остаются семь придомовых территорий.

Специалисты отмечают снижение уровня воды и в реках Еврейской автономной области (ЕАО). "По состоянию на 12:00 местного времени (5:00 мск), по области зафиксирован спад уровня воды в реках Хингане, Икуре и Кирге", - говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС по ЕАО. Однако, отмечают спасатели, в Биробиджане вода в местных реках остается на прежнем уровне, который составляет 382 сантиметра, что выше нормы. "В связи с неустойчивыми погодными явлениями возможен дополнительный подъем грунтовых вод, возможны подтопления низинных участков местности, огородов, приусадебных участков", - отметили в пресс-службе.

Помощь спасателей и военных

Сотрудники МЧС продолжают помогать местным жителям: убирают мусор, доставляют в села питьевую воду и продукты питания, перевозят людей через затопленные участки дорог. За минувшие сутки спасатели доставили в пострадавшие села Приморского края более 2 тонн грузов.

Помощь населению Приморья также оказывают военнослужащие Восточного военного округа. "За сутки они перевезли на транспортерах через разлившуюся реку Борисовку 100 местных жителей и порядка 12,5 тонн продуктов, стройматериалов, кормов для крупного рогатого скота, питьевой воды, выполнив около десятка рейсов", - сообщили в пресс-службе округа.

В Хабаровском крае спасатели в четверг продолжают восстановительные работы на размытых участках трассы Биробиджан - Кукан. "Дорожными службами восстановлены мосты на 5-м, 21-м и 31-м километрах автодороги Биробиджан - Кукан. Отсыпаны дороги на 15-м и 17-м километрах. Запланировано продолжение работ по восстановлению дорожного полотна", - говорится в сообщении главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

Всего к работам привлечено 28 человек и десять единиц техники. В пресс-службе напомнили, что накануне в поселок Кукан был направлен вертолет МИ-8 местной авиакомпании с грузом продуктов. Для оказания медпомощи и транспортировки людей в село прибыл вертолет с бригадой врачей Центра медицины катастроф. В результате в Хабаровск были доставлены 32 человека, в том числе 12 детей и два человека, которым требуется медицинская помощь.

Кроме того, в Кукан на автомобилях повышенной проходимости дополнительно направлена группа краевого поисково-спасательного отряда с оборудованием для организации на размытых участках временной переправы.

Жара на юге спадает

Аномальная жара, которая установилась на юге России с прошлой недели, спадает в среднем на пять-семь градусов. Однако в большинстве регионов продолжает действовать режим чрезвычайной пожарной опасности, а столбик термометра не опускается ниже 33 градусов.

В Астраханской области и Калмыкии температура снизилась с 40 до 33-35 градусов. С 38-39 градусов до 32-34 градусов понизилась температура в Волгоградской области. В отдельных районах Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. В регионе снижение температуры воздуха наблюдается на два-четыре градуса - с 37 до 33-35.

На территории Краснодарского края и в Крыму температура держится на уровне 35-37 градусов. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на Крымском полуострове, сообщили в местном Гидрометцентре. В четверг столбик термометра поднимется до 35-37 градусов, в пятницу и субботу станет прохладнее на один градус. Черное море у берегов Крыма прогрелось до 25-26 градусов, из-за жары в регионе резко возрос уровень потребления электричества.

Объемы потребления достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту "Тамань - Крым". При дальнейшем увеличении объемов потребления сохраняется возможность введения графиков временного ограничения потребления электроэнергии.