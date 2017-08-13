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Участники второй смены молодежного лагеря "Машук-2017 прибыли на форум из пяти стран

Общество
13 августа, 18:53 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 13, августа. /ТАСС

Всего во второй смене будет участвовать 1 тыс. человек

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ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Участники второй смены Северо-Кавказского молодежного лагеря "Машук-2017" прибыли из пяти стран на форум, открывшейся в воскресенье в Пятигорске.

"Во второй смене будут участвовать ребята из Азербайджана, Армении, Киргизии, Молдавии и Южной Осетии, всего около полутора десятков человек", - сообщили ТАСС в дирекции форума.

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Всего во второй смене будет участвовать 1 тыс. человек. Темами смены станут "Лидерство. Общество", "Информация. Безопасность", "Патриотизм. Спорт", будет организована работа 30 образовательных и 20 альтернативных площадок.

В рамках культурной программы традиционно на "Машуке" пройдут дни республик СКФО, череду которых открыл в воскресенье День Ставропольского края.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске в восьмой раз, в две смены с 5 по 19 августа. В работе форума принимают участие 2 тыс. человек. На участие в форуме было подано рекордное для "Машука" количество заявок - более 5,2 тыс. Грантовый фонд форума составляет 85,5 млн рублей. Деньги будут распределены между 105 индивидуальными проектами и 20 заявками от юридических лиц, победивших в конкурсе. Индивидуальные проекты смогут претендовать на поддержку объемом в 300, 400 и 500 тыс. рублей, для юридических лиц объем финансирования определен в 2,5 млн рублей.

Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.

В первый день смены эксперты Росмолодежи провели образовательный лекторий, на котором ответили на вопросы форумчан по особенностям подготовки и публичной защиты своих идей. Начались занятия образовательной программы, в свободное время участников приглашают на разнообразные альтернативные площадки. Продолжила работу ярмарка проектов, на которой победители грантового конкурса прошлых лет представили успешно реализованные идеи.

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