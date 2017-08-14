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Министр транспорта РФ возложил цветы к памятнику воинам-освободителям в Риге

Общество
14 августа, 15:17 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Евгений Антонов

Максим Соколов также встретился с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом

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РИГА, 14 августа. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Министр транспорта России Максим Соколов возложил в понедельник цветы к памятнику воинам-освободителям в Риге, сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Латвии.

"В церемонии возложения цветов приняли участие министр транспорта Максим Соколов, посол России Евгений Лукьянов, российские участники российско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству", - сообщили в диппредставительстве.

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Как добавили в посольстве, Соколов также встретился с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом.

Во вторник 15 августа в Риге состоится первое после почти четырехлетнего перерыва заседание латвийско-российской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству, которое будут вести сопредседатели комиссии - министр сообщения (транспорта) Латвии Улдис Аугулис и министр транспорта РФ Максим Соколов. Во время заседания стороны обсудят нынешнее сотрудничество и возможности дальнейшего взаимодействия между странами.

Первое заседание межправительственной комиссии России и Латвии состоялось в июле 2007 года в Риге. В последний раз двусторонняя встреча в рамках комиссии прошла 21 ноября 2013 года в Москве.

В преддверии предстоящей встречи 2 августа в Риге также впервые после четырехлетнего перерыва состоялось заседание совместной латвийско-российской рабочей группы во главе с президентом Latvijas Dzelzcels Эдвинсом Берзиньшем и вице-президентом ОАО "Российские железные дороги" Павлом Ивановым по вопросам состояния и перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества в области железнодорожного транспорта. В ходе встречи было достигнуто соглашение продолжить сотрудничество для увеличения объемов грузоперевозок из стран Азии, в том числе Индии и Китая, по транспортному коридору "Север-Юг", а также более эффективно использовать товарные вагоны во время погрузочных операций. Стороны также договорились содействовать увеличению объема пассажироперевозок.

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Персоны
Кучинскис, Марис Соколов, Максим Юрьевич
Страны
Китай Индия Россия Латвия
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