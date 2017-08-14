Геосканирование с воздуха применили впервые в мире в акватории "Канала им. Москвы"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ГБУ "Канал имени Москвы" начал внедрять для исследования глубины водных путей аппаратный комплекс радиолокационного зондирования с воздуха, который был разработан в России. Аналогов этого оборудования в мире нет, сообщили в предприятии в понедельник.

"Это российское ноу-хау не имеет аналогов - схожие методы взяты на вооружение при поиске подземных объектов в слоях грунта. За рубежом есть аппараты для измерения морских глубин, но они дают погрешность 1 м. Для речного судоходства такой отступ недопустим, так как гарантированная глубина наших водных путей колеблется в диапазоне 1-4 м", - сказали в ГБУ "Канал имени Москвы".

Регулярные промеры водных путей необходимы для организации безопасного судоходства, пояснили в компании. ФГБУ "Канал имени Москвы" должен обеспечивать перевозчикам московского бассейна гарантированную глубину, ширину и радиус поворота. Если возникают отклонения от нормы, появляется риск, например, что судно может сесть на мель.

Адаптация новой технологии сделает процесс изучения дна быстрым и недорогим, считает руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин. "На изучение пяти километров речной акватории традиционным методом требуется порядка четырех-пяти дней: промерное судно проходит 1,5 км в день. Новый аппарат радиолокационного зондирования с воздуха считывает все 5 км за 10-30 минут", - цитирует Елянюшкина пресс-служба компании.

Новое оборудование сравнимо по габаритам с ноутбуком и весит около 3-5 кг. Специалисты размещают его на борту вертолета и облетают с ним акваторию Москвы-реки, определяя глубину судового хода. Одновременно проводятся классические замеры на воде на борту речного судна с помощью однолучевого эхолота и геодезической аппаратуры. Полученные данные специалисты накладывают на электронные карты местности делают их сравнительный анализ, пояснили в ГБУ "Канал имени Москвы".

Зона ответственности "Канала имени Москвы" распространяется на 4 тыс. км водных путей России или 50 судоходных артерий, в том числе реки Волгу, Москву, Клязьму, Оку, озеро Селигер, а также Рыбинское, Клязьминское, Пестовское, Вышневолоцкое, Иваньковское и Угличское водохранилища. Ежедневно суда выполняют по этой системе порядка 250 рейсов в разных направлениях.