В Японии проходят памятные мероприятия, посвященные жертвам Второй мировой войны

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. В Японии во вторник проходят мемориальные мероприятия, посвященные памяти жертв Второй мировой войны и приуроченные к 72-й годовщине со дня капитуляции страны. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), направил во вторник ритуальное подношение синтоистскому храму Ясукуни, в котором хранятся списки солдат, павших во время всех войн за Японию, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса.

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Помощник Абэ по партийной линии Масахико Сибаяма рассказал журналистам, что подношение в день 72-й годовщины капитуляции страны во Второй мировой войне было направлено от имени председателя ЛДП. В последний раз премьер Японии лично посещал Ясукуни в декабре 2013 года. С тех пор он воздерживается от этого, поскольку каждый визит официальных японских лиц в этот храм вызывает острую реакцию со стороны Китая, КНДР, Республики Корея и ряда других стран, пострадавших от японской агрессии в годы войны.

В настоящее время, как отмечают наблюдатели, Абэ не хочет портить отношения с Пекином и Сеулом в надежде провести с ними в этом году трехсторонний саммит. Изначально он должен был пройти еще в прошлом году, однако его пришлось перенести из-за внутриполитической ситуации в Южной Корее.

Тысячи японцев во время религиозной церемонии в Ясукуни почтят память погибших на войне. Несмотря на протесты Пекина и Сеула, храм в этот день все же посещают ряд японских официальных лиц, в том числе депутаты парламента. Главная церемония с участием премьера пройдет в зале "Ниппон Будокан" в центре Токио.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по национальному радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации о своей безоговорочной капитуляции. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Республике Корея и других азиатских странах, пострадавших от японской агрессии в ходе Второй мировой войны, как ее оправдание.