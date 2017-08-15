Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Японии проходят памятные мероприятия, посвященные жертвам Второй мировой войны

Общество
15 августа, 4:25 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 15, августа. /ТАСС

Во время религиозной церемонии в Ясукуни тысячи японцев почтят память погибших на войне

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. В Японии во вторник проходят мемориальные мероприятия, посвященные памяти жертв Второй мировой войны и приуроченные к 72-й годовщине со дня капитуляции страны. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), направил во вторник ритуальное подношение синтоистскому храму Ясукуни, в котором хранятся списки солдат, павших во время всех войн за Японию, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса. 

СПЕЦПРОЕКТ

Ненужная война

Вторая мировая в цифрах и фактах

Помощник Абэ по партийной линии Масахико Сибаяма рассказал журналистам, что подношение в день 72-й годовщины капитуляции страны во Второй мировой войне было направлено от имени председателя ЛДП. В последний раз премьер Японии лично посещал Ясукуни в декабре 2013 года. С тех пор он воздерживается от этого, поскольку каждый визит официальных японских лиц в этот храм вызывает острую реакцию со стороны Китая, КНДР, Республики Корея и ряда других стран, пострадавших от японской агрессии в годы войны.

В настоящее время, как отмечают наблюдатели, Абэ не хочет портить отношения с Пекином и Сеулом в надежде провести с ними в этом году трехсторонний саммит. Изначально он должен был пройти еще в прошлом году, однако его пришлось перенести из-за внутриполитической ситуации в Южной Корее.

Тысячи японцев во время религиозной церемонии в Ясукуни почтят память погибших на войне. Несмотря на протесты Пекина и Сеула, храм в этот день все же посещают ряд японских официальных лиц, в том числе депутаты парламента. Главная церемония с участием премьера пройдет в зале "Ниппон Будокан" в центре Токио.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по национальному радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации о своей безоговорочной капитуляции. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Республике Корея и других азиатских странах, пострадавших от японской агрессии в ходе Второй мировой войны, как ее оправдание.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вторая мировая война
Страны
КНДР Китай Япония Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лидер КНДР обсудил с военным командованием план пуска ракет в сторону Гуама
2
Билл Гейтс сделал крупнейшее за последние 17 лет пожертвование в $4,6 млрд
3
Роспотребнадзор объяснил, как не заразиться вирусом Коксаки
4
Водолазы Тихоокеанского флота исследуют затонувшую подводную лодку у острова Матуа
5
Получателям "дальневосточного гектара" предложили 40 бизнес-планов по его освоению
6
Два легковых автомобиля и фура столкнулись на МКАД
7
Шарапова не вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes
Темы дня
Новости партнеров
Реклама