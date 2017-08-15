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В Москве потеплеет до 30 градусов

Общество
15 августа, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Вместе с теплой погодой в Подмосковье наступит грибной сезон

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Отдыхающие на пляже в парке "Северное Тушино"

Отдыхающие на пляже в парке "Северное Тушино"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Воздух в столице на этой неделе может прогреться до 30 градусов, осадков не ожидается. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Температура будет выше нормы на пять-шесть градусов. Это значит, что сегодня будет самый прохладный день на неделе - 23-25 градусов, а дальше воздух будет прогреваться до 25-30 градусов", - сказал Вильфанд.

По его словам, над Европейской территорией России устанавливается антициклон, который принесет солнечную, теплую погоду. "Хорошее августовское солнышко будет постоянно прогревать землю, теплый воздух придет с юго- запада, с востока Средиземного моря, из Турции. Установится погода, которая выше нормы на пять-шесть градусов, казалось бы, климатическое лето идет на закат, но нынешняя погода это не признает, наоборот, будет как минимум неделю дарить по-настоящему летнюю погоду", - отметил метеоролог.

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По его словам, обычно в такой ситуации возникает повышенная пожароопасность, но, поскольку накануне прошел интенсивный дождь, пожарной опасности не прогнозируется. "Будет жаркая погода, но без угрозы возникновения пожаров в лесах", - сообщил Вильфанд.

"Лето развивается вопреки климатическим законам. Сейчас температура должна достаточно быстро падать, а тут нет, она наоборот повышается до 30 градусов. В выходные в Москве и области прогнозируем такую температуру", - отметил Вильфанд. Он добавил, что в эти дни должны "пойти" грибы. "Такой прогноз грибной поры", - сказал метеоролог, добавив, что это подтверждают представители лесного хозяйства.

По его словам, практически на всей Европейской территории России погода будет очень теплой. "Жарко будет и в Якутии, Забайкалье, в Иркутской области. Близкой к нормальным значениям погода будет на Урале, в Поволжье. На температурной карте практически вся территория страны - температура около или выше нормы", - отметил директор Гидрометцентра РФ. Он отметил, что на юге ЕТР, в Северо-Кавказских республиках, на Черноморском побережье, в Краснодарском крае погода будет жаркой, но уже с дождями - летними, грозовыми.

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