Лето в столицах, дожди на курортах: какая погода ждет регионы в ближайшие дни

ТАСС, 15 августа. Столичный регион, по прогнозам синоптиков ситуационного центра Гидрометцентра России, в ближайшие дни ожидает настоящее лето - температура будет плавно расти до конца недели, при этом существенных осадков не ожидается.

В Санкт-Петербурге метеорологи также прогнозируют хорошую погоду, на юге России и на курортах Крыма жара может сменится дождем, который будет сопровождаться порывами ветра до 28 метров в секунду, а в отдельных районах Урала ожидаются ночные заморозки.

О том, какие сюрпризы может преподнести погода жителям регионов России - в материале ТАСС.

Тепло в Петербурге, ветрено в Мурманске

Как рассказали ТАСС в ситуационном центре Гидрометцентра России, жителей Санкт-Петербурга ждет хорошая погода. "В Петербурге сегодня до 22 градусов тепла, завтра - уже 24. В четверг может чуть покапать дождь, а дальше опять без осадков. В воскресенье может быть и до 27 градусов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на территории Северо-Западного федерального округа погодные катаклизмы ждут жителей Мурманска и Республики Коми и Ненецкого автономного округа. "По побережью Мурманской области сегодня ожидаем порывистый ветер до 23 метров в секунду, в Ненецком автономном округе и Коми - ливневой дождь и гроза", - отметили в Гидрометцентре.

Холодный фронт покинул ЦФО

Жителей Центрального федерального округа (ЦФО), где накануне региональные управления МЧС предупреждали о дождях и сильном ветре, а в Брянской области выпал град величиной с грецкий орех, также в большинстве случаев ждет хорошая погода из-за того, что атмосферный фронт сместился на восток страны.

"По Центральному округу у нас почти везде солнечно, только в Орловской области еще остается фронт - там может быть дождь с грозой, во время которой порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду", - сказали в ситуационном центре.

Там добавили, что "холодный фронт с грозами вчера прошел Москву и ряд прилегающих регионов округа". "Он сместился на восток и юго-восток страны, теперь его граница проходит по Приволжскому округу - Сыктывкару, Чебоксарам и Нижнему Новгороду. В ЦФО сохранится вероятность дождей в Липецкой, Воронежской и Тульской области", - уточнил собеседник агентства.

"В Москве будет лето, температура будет плавно повышаться до выходных. Если сегодня даем прогноз до 25 градусов, то завтра уже до 26, а к выходным - до 29 градусов и солнечная погода", - рассказали в Гидрометцентре.

Жара и дожди на юге

В Южном федеральном округе (ЮФО) метеорологи прогнозируют жаркую погоду до 30-35 градусов, которая может сменится дождями и сильным ветром вплоть до 28 метров в секунду. Здесь, по словам синоптиков, проходит так называемый "фронт окклюзии", который сформировался за счет того, что холодный атмосферный фронт "догнал" движущееся впереди массы теплого воздуха.

"В Краснодарском крае сегодня - завтра будет проходить атмосферный фронт, здесь ожидаются дожди и ветер до 18 метров в секунду, в Адыгее ситуация аналогичная. В Крыму сегодня и в ближайшие два дня высока вероятность грозы и града, а также ветра с порывами до 28 метров в секунду", - сказали в Гидрометцентре России.

Метеорологи также предупреждают, что в связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, повреждением линий электропередач и связи.

В горных республиках ЮФО также продолжает действовать экстренное предупреждение из-за возможных ливней и града, в частности, в Карачаево-Черкесии и Адыгее. И лишь в Чечне метеорологи прогнозируют высший пятый класс пожарной опасности и без существенных осадков.

Прохлада в Приволжском округе и похолодание на Урале

В Приволжском федеральном округе синоптики ожидают прохладную погоду с дождями, которые принесет сюда атмосферный фронт, сместившийся из центральной России.

В Нижнем Новгороде в ближайшие несколько дней будет порядка 23 градусов тепла днем, возможен кратковременный дождь.

В Татарстане и Башкирии ожидается аналогичная погода. При этом синоптики не прогнозируют опасного усиления ветра.

Большинство жителей Уральского федерального округа, по словам сотрудников Гидрометцентра, также ждет прохладная погода. "На южном Урале будет тепло - до 27 градусов днем, а вот области от Екатеринбурга и выше - Ханты-Мансийск и Салехард, попадают под влияние атмосферного фронта, соответственно в течение дня тут будет порядка 19-20 градусов", - сказал собеседник агентства.

Опасных явлений метеорологи на Урале не прогнозируют, однако в ночное время может существенно похолодать. "В районе Екатеринбурга ночью может быть около 6 градусов тепла, а севернее - порядка 2 градусов", - уточнили в Гидрометцентре.

Жара в Якутии и прохлада в Красноярске

В Сибирском федеральном округе жаркая погода будет в Якутии. "В Якутии стоит жара - до 32 градусов. На юге Красноярского края, у границы с Монголией - там тепло, до 30 градусов, а вот сам город Красноярск ждет прохлада - там столбики термометров в течение дня будут показывать около 20 градусов выше нуля", - отметили в Гидрометцентре.

До 16 августа в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение, метеорологи предупреждают о возможных ливнях, граде и шквалистом ветре. По словам синоптиков, сильный дождь с грозой и градом ожидается в Иркутской области. В Бурятии также возможны ливни. "В Красноярском крае, Хакасии, Тыве на 17 августа также прогнозируем сильные дожди", - уточнил собеседник агентства.

Антициклон на востоке

В Гидрометцентре России также отметили, что на территории Дальневосточного федерального округа стоит антициклон. "Дожди возможны лишь на границе с Сибирским округом, на остальной территории стоит жара", - сказал сотрудник центра.

В Хабаровском крае в ближайшие несколько дней метеорологи прогнозируют до 28 градусов выше нуля и без существенных осадков, несколько холоднее будет лишь в Приморском крае и в его центре Владивостоке - тут до конца недели сохранится температура в дневные часы порядка 22 градусов, возможен небольшой дождь.