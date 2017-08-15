Роспотребнадзор за пять лет выявил более 23 тыс. сайтов с призывами к самоубийству

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор с ноября 2012 года выявил более 23 тыс. сайтов с информацией о способах самоубийства или призывах к нему, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"С 1 ноября 2012 г. Роспотребнадзором в рамках Единой системы электронного взаимодействия проведена экспертиза более 25 тыс. ссылок на страницы сайтов в информационно-коммуникационной сети Интернет, из них более 23,7 тыс. страниц признаны содержащими информацию о способах совершения самоубийства и (или) призывы к совершению самоубийства", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что запрещенная информация в виде описания способов совершения самоубийства, сопровождаемая фото и видеоматериалами, рисунками, в том числе для детей, наиболее часто размещается на страницах в социальных сетях, видео-хостингах, а призывы к совершению суицида, объявления о знакомстве с целью совершения группового (ассистированного) самоубийства - на страницах открытых и закрытых групп пользователей в социальных сетях.

"В рамках межведомственного взаимодействия Роспотребнадзор активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по оперативному обмену информацией о сообществах и группах, пропагандирующих суицидальное поведение среди детей и подростков в информационно-коммуникационной сети Интернет", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор за пять лет действия закона об ограничении доступа к сайтам с запрещенной в России информацией заблокировал около 275 тыс. ресурсов.

Наибольшее количество - более 97 тыс. - внесено в реестр на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ. На втором месте - более 70 тыс. - ресурсы, пропагандирующие распространение наркотиков. Более 43 тыс. интернет-страниц заблокированы за незаконную организацию и проведение онлайн - азартных игр и лотерей, более 38 тыс. внесены в реестр за детскую порнографию и более 25 тыс. - за суицидальный контент.