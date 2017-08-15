Поблагодаривший Путина за подаренную гитару псковский школьник получил автограф президента

ТАСС, 15 августа. Восьмиклассник из Псковской области Иван Волков, отправивший президенту России письмо с благодарностью за подаренную главой государства гитару, получил ответное послание Владимира Путина. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации области.

В пресс-службе уточнили, что в июне этого года школьник из райцентра Новосокольники в ходе "Прямой линии" с президентом обратился к нему с заветным желанием: получить акустическую гитару, поскольку для семьи подростка это приобретение слишком дорогое. Уже в июле мальчик получил инструмент от имени главы государства и в благодарность выслал Владимиру Путину фото с новой гитарой.

"Президент оставил на обратной стороне фотографии [мальчика] пожелание для школьника: "Ваня, как бы ты ни построил свою жизнь: с музыкой, с наукой, производством - главное - это чтобы ты был здоров, успешен и счастлив!", - рассказали в ведомстве.

Автограф школьнику передал губернатор Псковской области Андрей Турчак, который накануне встретился с главой государства.