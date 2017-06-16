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"Прямая линия с Владимиром Путиным" в цифрах и словах

Политика
16 июня, 14:50 UTC+3

Рост ВВП, промышленного производства и инвестиций в основной капитал, рекордно низкая инфляция в новейшей истории России и другие цифры, которые озвучил президент страны

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Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В рамках 15-ой "Прямой линии" Владимир Путин общался с россиянами 3 часа 56 минут. За это время ему задали 73 вопроса на самые разные темы. Но с большим отрывом лидировали социальные и экономические проблемы - 35 вопросов, причем упор был сделан именно на социальную сферу. 

Отвечая на все вопросы, президент произнес более 16 тысяч слов. Чаще всего он употреблял слово "человек" - 93 раза. Чуть реже - 65 раз - упоминались "проблемы". Это подтверждает основную направленность разговора - внимание к конкретным жизненным ситуация людей и в целом к проблемам, которые их беспокоят. 

В целом список слов, которые чаще всего встречались в ответах президента, выглядит следующим образом:

Наиболее употребляемые президентом слова подтверждают, что он много внимания уделил ситуации в экономике (это слово произнесено 30 раз) и при этом уверенно уверенно оперировал цифрами - об этом говорит слово "процент" (50 упоминаний). Президент часто употреблял глаголы действия - сделать (50 раз), делать (37 раз).

Во время "Прямой линии" Владимир Путин называл конкретные цифры, подтверждающие выход российской экономики из стадии рецессии. Кроме того, президент говорил о ситуации в банковском секторе, подчеркивал рост золотовалютных резервов, снижение ключевой ставки и хоть и небольшой, но рост объема кредитования бизнеса. Путин на цифрах продемонстрировал достижения в социальной сфере - ликвидацию очередей в детские сады, индексацию пенсий и работу программы "материнского капитала". При этом Путин не замалчивал и имеющиеся проблемы - такие как уровень бедности и плохое состояние региональных дорог. 

Если перевести ответы главы государства на вопросы граждан на язык цифр, получается следующее:

 

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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