"Прямая линия с Владимиром Путиным" в цифрах и словах

В рамках 15-ой "Прямой линии" Владимир Путин общался с россиянами 3 часа 56 минут. За это время ему задали 73 вопроса на самые разные темы. Но с большим отрывом лидировали социальные и экономические проблемы - 35 вопросов, причем упор был сделан именно на социальную сферу.

Отвечая на все вопросы, президент произнес более 16 тысяч слов. Чаще всего он употреблял слово "человек" - 93 раза. Чуть реже - 65 раз - упоминались "проблемы". Это подтверждает основную направленность разговора - внимание к конкретным жизненным ситуация людей и в целом к проблемам, которые их беспокоят.

В целом список слов, которые чаще всего встречались в ответах президента, выглядит следующим образом:

Наиболее употребляемые президентом слова подтверждают, что он много внимания уделил ситуации в экономике (это слово произнесено 30 раз) и при этом уверенно уверенно оперировал цифрами - об этом говорит слово "процент" (50 упоминаний). Президент часто употреблял глаголы действия - сделать (50 раз), делать (37 раз).

Во время "Прямой линии" Владимир Путин называл конкретные цифры, подтверждающие выход российской экономики из стадии рецессии. Кроме того, президент говорил о ситуации в банковском секторе, подчеркивал рост золотовалютных резервов, снижение ключевой ставки и хоть и небольшой, но рост объема кредитования бизнеса. Путин на цифрах продемонстрировал достижения в социальной сфере - ликвидацию очередей в детские сады, индексацию пенсий и работу программы "материнского капитала". При этом Путин не замалчивал и имеющиеся проблемы - такие как уровень бедности и плохое состояние региональных дорог.



Если перевести ответы главы государства на вопросы граждан на язык цифр, получается следующее: