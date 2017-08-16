Президенту Аргентины вновь проведут операцию на колене

Адвокат: для обращения в СБ ООН с вопросом о возвращении Ярошенко в РФ есть прецедентПолитика 16 августа, 3:11
Несчастье помогло: ЦСКА победил "Янг Бойз" в Лиге чемпионов благодаря автоголу в концовкеСпорт 16 августа, 2:58
СМИ: в США еще одна женщина обвинила Романа Полански в домогательствахПроисшествия 16 августа, 2:38
"Известия": "дыра" в капитале банка "Югра" выросла в четыре разаЭкономика и бизнес 16 августа, 2:27
Непомнящий лидирует после шести туров на шахматном турнире в Сент-ЛуисеСпорт 16 августа, 1:49
Дэниэл Крэйг заявил, что не соглашался сниматься в новых фильмах про Джеймса БондаКультура 16 августа, 0:57
Организаторы US Open не учитывали допинговую историю Шараповой при выдаче wild cardСпорт 16 августа, 0:46
Лямин и Красильников стартуют на чемпионате Европы по пляжному волейболуСпорт 16 августа, 0:31
Тренер "Янг Бойз": победу ЦСКА предопределили игра Акинфеева и схема с пятью защитникамиСпорт 16 августа, 0:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 августа. /ТАСС/. Президент Аргентины Маурисио Макри в среду перенесет новую операцию на колене. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации главы государства.
"Президенту Аргентины Маурисио Макри завтра будет сделана артроскопия на правом колене", - говорится в сообщении. Согласно документу, после хирургического вмешательства глава государства продолжит работу по запланированному графику.
В июне прошлого года Макри уже делали операцию на этом же колене из-за травмы, полученной во время игры в теннис. Из сообщения следует, что на этот раз артроскопию будут делать в другой больнице.
Это будет уже третья операция Макри с момента вступления Макри в должность главы государства в декабре 2015 года. В конце 2016 года ему удалили полип на голосовых связках. Кроме того, в прошлом году президент был госпитализирован с аритмией и обращался за медицинской помощью в связи с трещиной в ребре, полученной в результате падения.