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Президенту Аргентины вновь проведут операцию на колене

Общество
16 августа, 1:56 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 16, августа. /ТАСС

Отмечается, что после хирургического вмешательства Маурисио Макри продолжит работу по запланированному графику

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 августа. /ТАСС/. Президент Аргентины Маурисио Макри в среду перенесет новую операцию на колене. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации главы государства.

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"Президенту Аргентины Маурисио Макри завтра будет сделана артроскопия на правом колене", - говорится в сообщении. Согласно документу, после хирургического вмешательства глава государства продолжит работу по запланированному графику.

В июне прошлого года Макри уже делали операцию на этом же колене из-за травмы, полученной во время игры в теннис. Из сообщения следует, что на этот раз артроскопию будут делать в другой больнице.

Это будет уже третья операция Макри с момента вступления Макри в должность главы государства в декабре 2015 года. В конце 2016 года ему удалили полип на голосовых связках. Кроме того, в прошлом году президент был госпитализирован с аритмией и обращался за медицинской помощью в связи с трещиной в ребре, полученной в результате падения.

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Персоны
Макри, Маурисио
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