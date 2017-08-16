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Таксисты Мельбурна блокируют подъезд к аэропорту в знак протеста против службы Uber

Общество
16 августа, 4:32 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 16, августа. /ТАСС

Сейчас таксистам Uber разрешено забирать пассажиров на стоянках рядом с терминалами аэропорта

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СИДНЕЙ, 16 августа. /ТАСС/. Серьезные транспортные проблемы возникли в среду в Мельбурне после того, как таксисты начали блокировать подъезды к аэропорту этого австралийского города. Как сообщает газета The Age, таким образом они выражают протест против решения властей разрешить водителям частной транспортной онлайн-службы Uber забирать пассажиров непосредственно у терминалов аэропорта.

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Служба Uber была легализована в штате Виктория (столицей которого является Мельбурн - прим. ТАСС) в прошлом году, однако до нынешней недели водители Uber не имели права забирать пассажиров на стоянках рядом с терминалами аэропорта. 

Минувшей ночью и утром более 150 водителей такси несколько раз перегораживали подъездные пути в аэропорт и грозят продолжать это делать в течение дня. В результате на дорогах возникают большие пробки. "Мы не в силах остановить протесты таксистов, но у нас есть полдюжины эвакуаторов, которые будут задействованы в случаях, если таксисты оставят свои машины", - сообщил представитель администрации аэропорта. Он призвал пассажиров выезжать в аэропорт пораньше, чтобы избежать возможных опозданий.

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