Объединение "Яндекс.Такси" и Uber: создадут ли компании "нового монстра"?

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Анна Дементьева, Анна Топорова, Екатерина Казаченко/. Международная технологическая компания Uber и российский IT-гигант "Яндекс", владеющий сервисом "Яндекс.Такси", объявили о крупнейшей сделке на рынке онлайн-агрегации - создании совместной компании. Опрошенные ТАСС эксперты рассказали, как слияние отразится на российском рынке такси.

Для Uber, представленного в 76 странах мира, это первое подобное объединение с локальным игроком, рассказала ТАСС директор по коммуникациям компании в России и СНГ Ирина Гущина. При этом она подчеркнула, что эту сделку не стоит сравнивать с приобретением компанией Didi в Китае бизнеса Uber. Там доля Uber составила лишь 17,5% без права управления бизнесом.

"Это впервые, когда мы объединяем бизнес в какой-то стране, и продолжаем совместно управлять этим бизнесом, наращивать его. Это такой первый пример", - сказала Гущина о слиянии с "Яндексом".

Сделка по созданию новой компании уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса". Ожидается, что она будет закрыта в IV квартале 2017 г. Uber вложит в совместное предприятие $225 млн, "Яндекс" - $100 млн. Общая стоимость компании оценивается в $3,725 млрд. Предполагается, что на момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% - Uber, а 4,1% - сотрудникам. Кроме того, "Яндекс" не исключает первичное размещение акций (IPO) новой компании.

"Действительно ситуация вокруг объединения двух крупнейших агрегаторов такси, действующих в России, выглядит как "вдруг", но если присмотреться к ней, оценить выгоды, которые приобретают оба бренда по итогам объединения, то возникает вопрос "почему эти ребята не сделали это уже вчера?!", - прокомментировал сделку директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

Создаст ли сделка "нового монстра"

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев уже заявил, что сделка может создать угрозы для конкуренции на рынке онлайн-агрегаторов такси.

"Не следует бояться появления нового "монстра", он не поглотит все направление, наоборот, даст импульс к его развитию и окончательной, бесповоротной цифровизации этого направления", - не согласился с ним Плуготаренко.

В такси "Максим", одном из крупнейших региональных игроков в России, уверены, что монополии на рынке такси нет, конкуренция будет продолжаться, просто с меньшим количеством крупных брендов. "Не надо забывать и то, что в каждом городе работают десятки фирм такси, среди которых есть те, кто занимает очень сильные позиции. Они тоже конкуренты", - подчеркнули в компании.

Тем не менее генеральный директор московской "Новой Транспортной компании" (бренд "Новое Желтое Такси") Феликс Маргарян отметил, что после совершения сделки конкурентов у такого крупного игрока на рынке такси в Москве не остается. "Более того, это задел на расширение на международный рынок. Благодаря объединению с иностранной компанией "Яндекс.Такси" получает базы данных и машинный парк за рубежом, а Uber - автомобили и заказы в необъятной России", - подчеркнул он.

Доля на рынке

"Яндекс" и Uber объединят бизнесы онлайн-перевозок в России и еще пяти странах - Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Игроки оценивают долю совместной компании на российском рынке пассажирских перевозок в городах присутствия в 5-6%. Согласно данным VTB Capital Research, легальный рынок такси в 2016 г. оценивался в 501 млрд руб., а "серый" - 116 млрд руб. в 2015 г.

Uber также оценил долю объединенной с "Яндекс.Такси" компании на российском рынке в 5-6%.

В результате объединения новая компания станет второй по количеству заказов онлайн в России после Fasten, которая консолидировала в 2017 г. два ведущих сервиса заказа такси - "Сатурн" и Rutaxi. Среди наиболее известных брендов Fasten: "Такси Сатурн", RedTaxi, "Везет", Rutaxi, "Лидер", Fasten.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге новая компания Uber и "Яндекс" будет преобладать на рынке агрегаторов, полагает директор по корпоративным отношениям Fasten Александр Костиков. Он подчеркнул, что сделка "Яндекса" и Uber подтверждает тенденцию к объединению на рынке.

Ежемесячный объем перевозок объединенной компании составит в среднем около 35 млн поездок в месяц, рассказал нынешний гендиректор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян, который возглавит совместный с Uber проект. По данным на июнь, суммарная с Uber стоимость поездок "Яндекс.Такси" в месяц составляет 7,9 млрд руб., добавил Худавердян.

Что выиграют "Яндекс" и Uber

"Яндекс" сообщил, что новая компания будет использовать технологии и знания "Яндекса" в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем, а также глобальный опыт Uber на рынке онлайн-сервисов для заказа перевозок, что "позволит создать еще более динамично развивающийся и устойчивый бизнес, который отвечает всем потребностям пользователей и водителей, а также помогает развитию транспортной инфраструктуры городов и регионов".

Приложения "Яндекс.Такси" и Uber после закрытия сделки для пользователей останутся отдельными. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Такое решение должно позволить увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом, полагают в компании.

Это соглашение еще раз доказывает, что российские технологии могут не только выступать на равных с мировыми лидерами, но и превосходить их по качеству, уверен председатель Московской Торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко. "То, что в условия сделки включено роуминговое соглашение о возможности заказа машин Uber из приложения "Яндекс.Такси" по всему миру, показывает, что компания смогла построить конкурентную и эффективную технологическую платформу, за которую готовы дорого платить",- подчеркнул он.

Для клиентов ничего не изменится

Uber заявил, что не собирается менять тарифную политику после закрытия сделки по объединению бизнеса с "Яндекс.Такси". Более того, компании планируют, что оба приложения по заказу такси продолжат свою работу.

"Никаких радикальных изменений тарифов, связанных с объединением, мы не ожидаем - ни сейчас, ни в будущем", - пообещали не изменять своим принципам в "Яндексе".

Как сообщил ТАСС на условиях анонимности источник на рынке перевозок, главное преимущество создания новой компании - это объединение бюджетов, которое позволит активизировать продвижение. Что же касается тарифов, собеседник агентства предполагает, что изначально можно ожидать их снижения, таким образом, объединенная компания попытается привлечь тех потребителей, которые еще не пользовались ни одним из сервисов. "За счет объединенного бюджета, они могли бы сделать более дешевый тариф, но при этом не срезать выплаты для водителей", - считает он.

При этом собеседник агентства не исключает, что в перспективе, когда компания серьезно увеличит долю рынка, она сможет диктовать свои условия и тогда уже повысить тариф.

"Остается надеяться лишь на то, что не вырастут тарифы для конечных пользователей, ведь конкуренция двух гигантов на этом рынке заставляла их "бороться" за пассажиров, в том числе за счет низких тарифов", - отметил, в свою очередь, Плуготаренко.

Председатель Московской Торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко считает, что после объединения не стоит ждать изменения тарифной политики. "На таком высоколиквидном рынке, как таксомоторные перевозки, любое "закручивание гаек" моментально приводит к переходу водителей и пассажиров к конкурентам. Думаю, они продолжат двигаться вместе с рынком и аккуратно развивать сервисы, чтобы не отпугнуть пользователей и сохранить партнерскую базу", - подчеркнул он.

Отношения с властями

У российского Uber неоднократно возникали проблемы с властями. Так, например, в начале июля заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что компания Uber так и не приступила к передаче данных о работе водителей в онлайн-режиме, чего требует соответствующее постановление правительства Москвы, вступившее в силу с апреля текущего года. "Uber нам данные передает, но не в том формате, в котором нужно. Это не позволяет оперативно реагировать в чрезвычайных ситуациях", - говорил он.

Представитель Uber, в свою очередь, отметил, что компания предоставляет значительный объем данных в рамках двустороннего соглашения с правительством Москвы. Она добавила, что конкретные аспекты работы с властями обсуждать пока рано, однако заверила, что сделка с "Яндексом" не связана ни с требованиями регулирующих органов, ни правительства. "Подоплека этой сделки - исключительно в экономической эффективности, большие возможности для развития бизнеса", - подчеркнула она.

Владельцы таксомоторных парков также недовольны появлением на рынке онлайн-агрегаторов. Таксисты не раз обращались к властям с просьбой проверить агрегаторы на предмет установления тарифов ниже рыночных. По их мнению, легальные таксисты не могут осуществлять перевозки по таким низким тарифам. Также перевозчики жалуются, что им приходится работать в убыток.