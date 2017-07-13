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"Яндекс" не исключает вывода новой компании "Яндекс.Такси" и Uber на биржу

Экономика и бизнес
13 июля, 16:16 UTC+3

Возможные сроки размещения акций в компании не уточнили

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Яндекс" не исключает первичное размещение акций (IPO) новой компании "Яндекс.Такси" и Uber. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Не исключаем", - заявил представитель компании, отвечая на вопрос о возможности проведения IPO.

При этом он не уточнил возможные сроки размещения акций.

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Темы
Сделка "Яндекса" и Uber
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