"Яндекс" не исключает вывода новой компании "Яндекс.Такси" и Uber на биржу

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Яндекс" не исключает первичное размещение акций (IPO) новой компании "Яндекс.Такси" и Uber. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Не исключаем", - заявил представитель компании, отвечая на вопрос о возможности проведения IPO.

При этом он не уточнил возможные сроки размещения акций.