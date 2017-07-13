"Яндекс" не исключает вывода новой компании "Яндекс.Такси" и Uber на биржу

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Яндекс" не исключает первичное размещение акций (IPO) новой компании "Яндекс.Такси" и Uber. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".
"Не исключаем", - заявил представитель компании, отвечая на вопрос о возможности проведения IPO.
При этом он не уточнил возможные сроки размещения акций.