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Глава ФАС: сделка Uber и "Яндекс" создает угрозу ограничения конкуренции на рынке

Экономика и бизнес
13 июля, 17:36 UTC+3 МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Игорь Артемьев добавил, что до вынесения решения по сделке антимонопольному ведомству нужно провести анализ рынка

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Глава ФАС России Игорь Артемьев

Глава ФАС России Игорь Артемьев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Объединение бизнесов Uber и "Яндекс.Такси" по онлайн-заказу поездок может нести угрозу ограничения конкуренции на рынке, заявил журналистам по итогам заседания правительственной комиссии по контролю над иностранными инвестициями глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

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"Мы только сегодня услышали об этом, причем я три часа назад об этом услышал. Некоторое представление мы имеем о том, что у нас три основных агрегатора, если два из них собираются слиться, то это, конечно, отдельный рынок, и угроза ограничению конкуренции, несомненно, здесь присутствует", - сказал Артемьев.

Он отметил, что антимонопольному ведомству необходимо сначала провести анализ рынка - "посмотреть количество поездок, посмотреть цены", а также получить соответствующее ходатайство от компаний.

"То есть если сегодня Uber и "Яндекс.Такси" хотят соединиться, это их замечательное желание, но у государства есть закон "О защите конкуренции", соответственно, через призму этого закона эта сделка должна быть рассмотрена, - подчеркнул Артемьев. - И мы будем заниматься, и они, наверное, готовятся к тому, чтобы подать нам ходатайство. Решили немножко рассказать перед этим, это их законное право. Мы особо не переживаем - если придется разрешать сделку, значит, разрешим, второй вариант - откажем, а третий - разрешим с предписанием".

О решении объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок и создании новой компании "Яндекс" и Uber объявили ранее 13 июля.

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