Глава ФАС: сделка Uber и "Яндекс" создает угрозу ограничения конкуренции на рынке

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Объединение бизнесов Uber и "Яндекс.Такси" по онлайн-заказу поездок может нести угрозу ограничения конкуренции на рынке, заявил журналистам по итогам заседания правительственной комиссии по контролю над иностранными инвестициями глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

"Мы только сегодня услышали об этом, причем я три часа назад об этом услышал. Некоторое представление мы имеем о том, что у нас три основных агрегатора, если два из них собираются слиться, то это, конечно, отдельный рынок, и угроза ограничению конкуренции, несомненно, здесь присутствует", - сказал Артемьев.

Он отметил, что антимонопольному ведомству необходимо сначала провести анализ рынка - "посмотреть количество поездок, посмотреть цены", а также получить соответствующее ходатайство от компаний.

"То есть если сегодня Uber и "Яндекс.Такси" хотят соединиться, это их замечательное желание, но у государства есть закон "О защите конкуренции", соответственно, через призму этого закона эта сделка должна быть рассмотрена, - подчеркнул Артемьев. - И мы будем заниматься, и они, наверное, готовятся к тому, чтобы подать нам ходатайство. Решили немножко рассказать перед этим, это их законное право. Мы особо не переживаем - если придется разрешать сделку, значит, разрешим, второй вариант - откажем, а третий - разрешим с предписанием".

О решении объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок и создании новой компании "Яндекс" и Uber объявили ранее 13 июля.