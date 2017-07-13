Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Акции "Яндекса" взлетели более чем на 17% на новостях о сделке с Uber

Экономика и бизнес
13 июля, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что "Яндекс" и Uber создадут новую компанию по заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Акции "Яндекса" на торгах Московской биржи выросли более чем на 17% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достигли уровня 1915 руб. за бумагу на фоне новости об объединении бизнеса по онлайн-заказу поездок с агрегатором Uber. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как сообщалось ранее, "Яндекс" и Uber создадут новую компанию по заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. К новому предприятию также перейдет сервис по доставке еды UberEats.

Uber вложит в совместное предприятие $225 млн, "Яндекс" - $100 млн. Общая стоимость СП оценивается в $3,725 млрд. Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2017 года.

Смотрите также

"Яндекс" запустил онлайн-диспетчерскую для продажи перевозчиками билетов на автобусы

"АвтоВАЗ" договорился с "Яндекс.Такси" и Uber по использованию своих автомобилей

Российско-китайский фонд планирует инвестировать в "Яндекс.Такси"

"Яндекс" заблокировал в системе водителя такси, вытолкнувшего ребенка из машины

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России
2
"Яндекс" и Uber объединяют бизнесы онлайн-перевозок
3
Суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова
4
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
5
Порошенко призвал ЕС перейти к активной политике по возвращению Крыма Украине
6
Возгорание в магазине "Дикси" на востоке Москвы ликвидировано
7
Россия переходит на национальные кредитные рейтинги
Темы дня
Реклама