Акции "Яндекса" взлетели более чем на 17% на новостях о сделке с Uber

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Акции "Яндекса" на торгах Московской биржи выросли более чем на 17% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достигли уровня 1915 руб. за бумагу на фоне новости об объединении бизнеса по онлайн-заказу поездок с агрегатором Uber. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как сообщалось ранее, "Яндекс" и Uber создадут новую компанию по заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. К новому предприятию также перейдет сервис по доставке еды UberEats.

Uber вложит в совместное предприятие $225 млн, "Яндекс" - $100 млн. Общая стоимость СП оценивается в $3,725 млрд. Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2017 года.