"Яндекс" заблокировал в системе водителя такси, вытолкнувшего ребенка из машины

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сервис "Яндекс. Такси" заблокировал в своей системе водителя, который в ходе конфликта во время поездки вытолкнул двухлетнего ребенка из машины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекс. Такси".

"Мы узнали об инциденте через СМИ, жалобы от пострадавших к нам не поступало. Нам удалось установить водителя и таксопарк, в котором он зарегистрирован. Водитель уже заблокирован в системе "Яндекс. Такси", и мы продолжаем разбираться в ситуации. Мы считаем, что водителям, склонным к агрессии, не место за рулем и в сфере услуг. Пассажиры в данном случае поступили абсолютно верно, немедленно вызвав полицию", - сказали в пресс-службе.

Ранее сотрудники полиции задержали таксиста, который в ходе ссоры вытолкнул из машины пассажирку с ребенком, получившим от этого травмы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, мальчик, 2014 года рождения, получил травмы, когда вместе с матерью ехал в такси.

В дороге между водителем и пассажиркой возник конфликт, поводом для которого послужило, что ребенок испачкал ногами сиденье автомобиля. Водитель вышел из автомашины и вытолкнул мать вместе с ребенком, при этом мальчик упал и ударился головой о землю.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время водитель доставлен в отдел полиции. По факту происшедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.