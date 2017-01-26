Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали таксиста, который в ходе ссоры вытолкнул из машины пассажирку с ребенком, получившим от этого травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как рассказали в главке, в полицию поступила информация о том, что в медицинское учреждение был доставлен мальчик, 2014 года рождения, с телесными повреждениями. Установлено, что указанные травмы ребенок получил на Воронцовской улице, когда вместе с матерью ехал в такси.

"В дороге между водителем и пассажиркой возник конфликт, поводом для которого послужило, что ребенок испачкал ногами сиденье автомобиля. Водитель вышел из автомашины и вытолкнул мать вместе с ребенком, при этом мальчик упал и ударился головой об землю", - сказали в пресс-службе.

"В настоящее время водитель доставлен в отдел полиции. По факту происшедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметил собеседник агентства.