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Власти Балашихи намерены взыскать 6,2 млрд рублей с экс-оператора свалки "Кучино"

Общество
16 августа, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Администрация обратилась в суд соответствующим иском, к его рассмотрению привлечены, в частности, Минэкологии Подмосковья и региональный департамент Росприроднадзора

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Администрация подмосковной Балашихи намерена взыскать 6,2 млрд рублей с бывшего эксплуатанта мусорного полигона "Кучино" за ущерб, нанесенный окружающей среде. Арбитражный суд Московской области принял иск к производству 14 августа, следует из материалов, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Министерство экологии и природопользования Московской области ранее оценило ущерб окружающей среде от работы полигона "Кучино" в 2,2 млрд рублей на основании проверки, которая прошла на объекте в декабре 2016 года. Росприроднадзор позднее оценил вред почвам от свалки в более чем 500 млн рублей. Однако в ведомстве не уточнили, каков ущерб водным объектам от "Кучино", и входят ли 500 млн рублей в 2,2 млрд рублей, заявленных Минэкологии региона.

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"Администрация городского округа Балашиха обратилась в суд с исковым заявлением к ЗАО "Заготовитель" с … требованиями взыскать в бюджет городского округа Балашиха 2 240 164 000 рублей ущерба, взыскать с ЗАО "Заготовитель" в бюджет городского округа Балашиха 4 014 541 000 рублей", - говорится в определении арбитражного суда Московской области.

Суд привлек к рассмотрению иска Минэкологии Подмосковья, департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО), Комитет по управлению имуществом администрации Балашихи и Министерство имущественных отношений Московской области в качестве третьих лиц.

Минэкологии региона и пресс-служба администрации Балашихи не смогли предоставить оперативный комментарий ТАСС.

О проблеме "Кучино"

Полигон "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья был закрыт 23 июня после требования президента РФ. Владимир Путин узнал о проблеме свалки в ходе прямой линии 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от нее. На полигон ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы.

Фактическая высота полигона превысила на 20 метров проектные значения и составила в максимальной точке 53 метра. Общий объем накопленных на свалке отходов, по данным Росприроднадзора, составил почти 13 млн кубометров.

В настоящий момент там проводятся предрекультивационные работы, которые должны завершиться к октябрю 2017 года.

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