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Путин обратил внимание главы Калининградской области на вопросы жителей на "Прямой линии"

Общество
16 августа, 14:34 UTC+3 ПИОНЕРСКИЙ область/ 16, августа. / ТАСС

В частности, по словам президента, речь идет о состоянии жилья и капитальном ремонте, а также о проблеме газификации

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ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы Калининградской области Антону Алиханову обратить внимание на решение проблем, о которых жители региона сообщали на "Прямую линию", среди них вопросы по аварийному жилью, газификации, экологии и по школам.

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"Я хочу обратить ваше внимание на те вопросы, которые поступали", - сказал президент, передавая Алиханову "зеленую папку" с обращениями граждан. "Понятно, что вы не можете нести за все ответственность, не так давно здесь работаете, но, тем не менее, вы сегодня регион возглавляете, и я обращаю именно ваше внимание на то, о чем говорят люди, проживающие здесь", - продолжил Путин.

В частности, по его словам, речь идет о состоянии жилья и капитальном ремонте, в том числе старых помещений, а также о проблеме газификации. "Мы с вами знаем, что сейчас активно прорабатывается вопрос поставок в Калининград сжиженного природного газа, строятся соответствующие мощности, "Газпром" активно работает, с акватории финского залива мы будем это отгружать и возможности газификации здесь резко повысятся, но уже сегодня нужно использовать имеющиеся возможности для того, чтобы те планы, которые сверстаны, реализовывались", - обратил внимание президент. Что касается вопросов экологии, то Путин привел в пример жалобу жителей одного из районов на строительство ГОКа по добыче калийно-магниевых солей. "Я сейчас не говорю, что этот проект нужно закрыть, прекратить - я не знаю, полной информации по этому вопросу нет, но нужно посмотреть, что там происходит", - сказал глава государства. Кроме того он указал на жалобы на вырубку леса, незаконную добычу песка и т.д.

Еще одна жалоба, которую упомянул президент, на переполненность одной из школ Калининграда, которая рассчитана на 700 учеников, но где обучаются свыше тысячи. Алиханов доложил, что в столице региона существует потребность в строительстве трех общеобразовательных учебных учреждений, одна из них будет построена в следующем году по программе Минобрнауки, вторая - по линии Минстроя. Еще одну школу планируется построить в 2019 году, сообщил врио губернатора.

"Здесь есть и другие вопросы, прошу Вас очень внимательно к этому отнестись, потом доложите мне. Желаю Вам успехов", - заключил Путин.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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