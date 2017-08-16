Guardian: британские парламентарии пересмотрят план реставрации Биг-Бена

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Британские парламентарии пересмотрят план реставрации башни Биг-Бен, согласно которому из соображений безопасности было решено на протяжении четырех лет не пользоваться главным колоколом.

Об этом сообщает в среду газета The Guardian.

Решение парламентариев последовало за высказыванием премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что для "Биг-Бена неправильным будет молчать на протяжении четырех лет". Изначальный план предполагал, что колокол будет звонить лишь по особым случаям - на Новый год и в День памяти павших, отмечаемый в Великобритании и странах Содружества. Однако представитель Палаты общин Том Брейк отметил, что главный колокол, а также четыре второстепенных смогут звонить чаще, чем это предусматривает план реставрации.

"Невозможно будет звонить в них каждые 15 минут, как это происходит на данный момент, - приводит издание слова Брейка. - Однако звонить в них чаще, чем это предлагается, может оказаться практичным и жизнеспособным с финансовой точки зрения во время ремонта". Он подтвердил также, что, одобряя план, члены парламента не знали всех тонкостей работ.

Ранее предполагалось, что начиная с 21 августа самый крупный колокол весом в 13,7 тонны будет отсоединен от часового механизма, чтобы обеспечить безопасность работников.

Что касается самих часов, то видимым на время ремонта останется только один из четырех циферблатов, стрелки которого станут показывать точное время благодаря электрическому приводу, пока специалисты будут заниматься реставрацией оригинального часового механизма. Помимо этого, в башне будет установлен лифт для быстрого и безопасного доступа наверх. Реставраторы также займутся трещинами в кирпичной кладке и восстановлением черепицы на крыше.

Строительство Биг-Бена, или башни Елизаветы, по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина было завершено в 1858 году. Она является памятником викторианской эпохи и входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. До 2012 года она называлась часовой башней Вестминстерского дворца. В честь 60-летия правления королевы Елизаветы II ее назвали именем монарха.