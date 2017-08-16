Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Программа "Наедине со всеми" на Первом канале закрыта по инициативе ведущей Юлии Меньшовой. Об этом ТАСС сообщила в среду директор по связям с общественностью Первого канала Лариса Крымова.

"Юлия Меньшова сама предложила завершить проект "Наедине со всеми", считая, что хорошие программы надо закрывать вовремя, пока они не успели надоесть", - сказала Крымова.

Она также сообщила, что телеканал готовит с Меньшовой два новых проекта.

"Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя новыми проектами, которые зрители увидят на Первом в новом сезоне", - информировала она.

Меньшова о ситуации на Первом

"Мои переговоры с Константином Львовичем Эрнстом состоялись еще в июне, и мы продолжаем работать вместе и дальше, в спокойном и рабочем режиме", - сообщила ТАСС Меньшова.

"Мне очень не нравится нагнетаемая скандальная атмосфера вокруг Первого канала, именно поэтому я и сделала свое заявление", - сказала она, комментируя свои высказывания о закрытии передачи в сети Instagram.

Хотелось бы, конечно, продлить интригу, но поползли дурацкие слухи, придется расколоться чуть раньше Да, это правда, программа " Наедине со всеми" закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно моё желание и настоятельная просьба. За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала своё качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта. Я понимаю, что вы будете сожалеть и будете даже высказывать мне претензии, перечислять потенциальных героев и прочее. Но я уверена, что телевидение сегодня должно быть как никогда динамичным, и нужно уметь вовремя заканчивать проекты, оставляя о них добрую память Но я никуда не ухожу с 1 канала❗️❗️❗️Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки Редакция программы не распущена, а работает на полную катушкуИ мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями! ❤️#непереживайте#всебудетхорошо#@1tv#всевпереди#неверьтеслухам Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Авг 16 2017 в 9:56 PDT

Ранее РБК сообщило, что выходившая на Первом канале с 2013 года программа "Наедине со всеми" с Юлией Меньшовой закрывется.

Первый канал с конца июля находится в центре внимания СМИ. Уже стало известно, что компания прекратила свое сотрудничество с телеведущимм Александром Олешко и Тимуром Кизяковым. Информацию об уходе Андрея Малахова из программы "Пусть говорят" к настоящему моменту телеканал не подтвердил и не опроверг. Однако в эфир уже вышли два выпуска с новым ведущим - Дмитрием Борисовым.