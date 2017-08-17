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На власти города в Алабаме подали в суд из-за решения спрятать памятник конфедератам

Общество
17 августа, 6:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, августа. /ТАСС

Власти штата ранее в этом году приняли закон, запрещающий демонтировать и изменять исторические памятники, простоявшие более 40 лет

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НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Генпрокурор штата Алабама подал судебный иск в отношении властей города Бирмингем за то, что те забили досками памятник солдатам армии Конфедерации времен Гражданской войны в США. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Власти Алабамы ранее в этом году приняли закон, запрещающий демонтировать и изменять исторические памятники, простоявшие более 40 лет. В мэрии Бирмингема, расположенного в центральной части штата, решили спрятать 15-метровый монумент и, чтобы обойти данный закон, распорядились установить вокруг него стену из деревянных панелей.

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© AP Photo/Steve Helber

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Генпрокурор Алабамы Стивен Маршалл заявил, что такое отношение равнозначно внесению изменений в архитектуру памятника, что противоречит законодательству. "Бирмингем не имеет права нарушать закон, и у моего офиса (генпрокуратуре штата - прим. ТАСС) не остается другого выхода кроме подачи судебного иска", - отметил Маршалл.

Решение скрыть монумент, установленный в одном из парков Бирмингема в 1905 году, было принято мэром Стивеном Беллом после произошедших в субботу в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) столкновений. Они были вызваны намерением местных властей демонтировать памятник командующему армией Конфедерации генералу Роберту Ли.

Белл заявил, что постановил заколотить памятник в Бирмингеме, чтобы защитить его от возможного вандализма. Он также отметил, что в мэрии намерены юридическими путями добиваться права сносить городские монументы по своему усмотрению.

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