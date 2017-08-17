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Госсекретарь Ватикана обсудит с патриархом Кириллом ситуацию на Украине

Общество
17 августа, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Кардинал и предстоятель РПЦ также обсудят положение христиан в Сирии и Северной Африке и вопросы миротворческого и социального служения

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин в ходе своего визита в Россию 21-23 августа обсудит с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине и положением христиан в мире. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель секретариата по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

"Тема Украины важна и очень болезненна для Русской православной церкви и Святого престола, потому что Греко-католическая церковь на Украине несет свое служение в лоне Римско-католической церкви. Мы знаем о том, какое внимание проявляет папа Франциск к гуманитарному аспекту... поэтому тема Украины не может не обсуждаться на встрече такого высокого уровня", - сказал он.

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Он отметил, что каждая церковь прикладывает усилия для прекращения кровопролития на юго-востоке Украины. "Папа Франциск выступил с инициативой оказания гуманитарной помощи, достаточно крупная сумма была пожертвована лично папой. Со стороны Русской православной церкви еще раньше эта помощь оказывалась, и в этом смысле наши усилия прикладываются параллельно", - сказал Игумнов.

По его словам, в ходе встречи кардинал и предстоятель РПЦ также обсудят положение христиан в Сирии и Северной Африке, вопросы миротворческого и социального служения. Вместе с тем, вопросы богословского разногласия между двумя церквями "ни в коем случае" не будут обсуждаться в ходе предстоящей встречи, подчеркнул Игумнов.

Он добавил, что визит понтифика в Россию в ближайшее время не планируется. "Накануне визита госсекретарь Святого престола четко и ясно сказал, что обсуждение вопроса возможности визита папы римского в Россию в повестку его встреч не входит, и добавить здесь нечего", - отметил представитель РПЦ.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Франциск (папа римский)
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Кризис в Сирии Кризис на Украине
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