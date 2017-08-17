Госсекретарь Ватикана обсудит с патриархом Кириллом ситуацию на Украине

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин в ходе своего визита в Россию 21-23 августа обсудит с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине и положением христиан в мире. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель секретариата по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
"Тема Украины важна и очень болезненна для Русской православной церкви и Святого престола, потому что Греко-католическая церковь на Украине несет свое служение в лоне Римско-католической церкви. Мы знаем о том, какое внимание проявляет папа Франциск к гуманитарному аспекту... поэтому тема Украины не может не обсуждаться на встрече такого высокого уровня", - сказал он.
Он отметил, что каждая церковь прикладывает усилия для прекращения кровопролития на юго-востоке Украины. "Папа Франциск выступил с инициативой оказания гуманитарной помощи, достаточно крупная сумма была пожертвована лично папой. Со стороны Русской православной церкви еще раньше эта помощь оказывалась, и в этом смысле наши усилия прикладываются параллельно", - сказал Игумнов.
По его словам, в ходе встречи кардинал и предстоятель РПЦ также обсудят положение христиан в Сирии и Северной Африке, вопросы миротворческого и социального служения. Вместе с тем, вопросы богословского разногласия между двумя церквями "ни в коем случае" не будут обсуждаться в ходе предстоящей встречи, подчеркнул Игумнов.
Он добавил, что визит понтифика в Россию в ближайшее время не планируется. "Накануне визита госсекретарь Святого престола четко и ясно сказал, что обсуждение вопроса возможности визита папы римского в Россию в повестку его встреч не входит, и добавить здесь нечего", - отметил представитель РПЦ.