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По итогам ВФМС его участники подготовят послание к молодежи мира

Общество
17 августа, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который 15-22 октября будет проходить в Сочи, по итогам фестиваля подготовят единый документ, послание "молодежи из России к молодежи мира". Об этом сообщил в четверг в ходе видеомоста, посвященного организации фестиваля, руководитель дирекции по работе с участниками и международному взаимодействию ВФМС Виталий Солонецкий.

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"Разумеется, коллеги из блока образовательно-дискуссионной площадки подготовят по итогам всех рабочих площадок разные документы. Я думаю, что подобный документ тоже будет анонсирован: это вполне логично, и я думаю, что с такой инициативой выступит сотня ребят", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, будет ли по итогам фестиваля подготовлен документ, послание молодежи из России к молодежи всего мира.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики.

Общее число заявок из-за рубежа для участия в фестивале составило около 50 тыс. На фестиваль будет отобрано в общей сложности 10 тыс. иностранных участников. Как отметил в ходе видеомоста руководитель дирекции по работе с участниками и международному взаимодействию ВФМС Виталий Солонецкий, всего заявки поступили из 186 стран, что, по его словам, является историческим максимумом.

Заявочная кампания для российских граждан завершилась 15 мая 2017 года. Анкеты для участия подали около 70 тыс. молодых россиян, из которых также будет отобрано 10 тыс. участников ВФМС.

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