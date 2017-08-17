Горсуд Петербурга не стал рассматривать жалобу на демонтаж мемориальной доски Колчаку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в четверг отказался рассматривать кассационную жалобу на решение суда о демонтаже мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку, которую подали инициаторы ее установки из историко-культурного центра "Белое дело". Об этом ТАСС сообщила глава объединенной пресс-службы судебной системы Петербурга Дарья Лебедева. В июле табличка была демонтирована.

"Суд отказался принимать кассационную жалобу к рассмотрению в президиуме Санкт-Петербургского городского суда, поскольку для этого нет оснований", - сказала Лебедева.

Мемориальная доска Колчаку была установлена в Петербурге в ноябре 2016 года на доме номер 3 по Большой Зелениной улице. На ней указано, что в этом доме с 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь.

В январе Смольнинский райсуд удовлетворил административный иск нескольких жителей города о признании незаконным постановления правительства Петербурга об установке мемориальной доски. Суд обязал комитет по культуре Смольного демонтировать знак, установленной на фасаде дома, где жил Колчак. В апреле Санкт-Петербургский городской суд оставил решение суда первой инстанции в силе, в июле табличку демонтировали.

Александр Колчак (1874-1820 гг.) - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, в 1894-1900 годах служил в Балтийском флоте и Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в русско-японской и Первой мировой войне. Осенью 1915 года Колчак был назначен командиром минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 гг. был командующим Черноморским флотом, после Октябрьской революции стал одним из лидеров белого движения.

В России установлено несколько памятных знаков, посвященных Колчаку: мемориальные доски адмиралу есть в Екатеринбурге на здании Свердловского областного отделения Русского географического общества, на здании вокзала в Иркутске, во дворе часовни Николая Мирликийского в Москве, на фасаде Морского вокзала во Владивостоке. В Санкт-Петербурге в 2002 году уже была установлена мемориальная доска Колчаку как известному выпускнику Морского корпуса Петра Великого.