Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мемориальная доска Колчаку демонтирована в Санкт-Петербурге

Общество
5 июля, 12:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, июля. /ТАСС

Доска будет храниться в музее монументальной скульптуры

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Мемориальная доска белому адмиралу Александру Колчаку, установленная в Санкт-Петербурге в ноябре 2016 года на доме, где он жил, демонтирована. Об этом сообщил в среду ТАСС координатор мемориально-просветительского и историко-культурного центра "Белое дело" (инициатора установки мемориальной доски - прим. ТАСС) Олег Шевцов.

"Доску демонтировали. Нам ничего не сказали, чтобы не было пикетов. Доска будет храниться в музее монументальной скульптуры, - сказал он. - Мы будем дальше судиться".

В январе Смольнинский райсуд удовлетворил административный иск нескольких жителей города о признании незаконным постановления правительства Петербурга об установке мемориальной доски и обязал комитет по культуре Смольного демонтировать знак, установленной на фасаде дома, где в свое время жил Колчак. В иске заявители ссылались на то, что адмирал Колчак по сей день с формальной точки зрения считается военным преступником - в 1999 году суд Забайкальского военного округа признал его не подлежащим реабилитации, что позже подтвердил Верховный суд РФ. В комитете по культуре тогда приняли решение не снимать доску до вступления решения суда в законную силу.

В апреле Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу инициаторов установки мемориальной доски Колчаку на решение суда первой инстанции о ее демонтаже.

Споры о мемориальной доске

Мемориальная доска Колчаку была установлена в Петербурге в ноябре 2016 года на доме номер 3 по Большой Зелениной улице. На ней указано, что "в этом доме с 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь".

Александр Колчак (1874-1820 гг.) - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, в 1894-1900 годах служил в Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в русско- японской и Первой мировой войне. Осенью 1915 года Колчак был назначен командиром минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 гг. был командующим Черноморским флотом. После Октябрьской революции стал одним из лидеров белого движения.

В России установлено несколько памятных знаков, посвященных Колчаку. Мемориальные доски адмиралу есть в Екатеринбурге на здании Свердловского областного отделения Русского географического общества, на здании вокзала в Иркутске, во дворе часовни Николая Мирликийского в Москве, на фасаде Морского вокзала во Владивостоке.

В Санкт-Петербурге в 2002 году уже была установлена мемориальная доска Колчаку - как известному выпускнику Морского корпуса Петра Великого. Память о Колчаке несколько лет назад вернули необитаемому острову у юго-восточного берега Таймырского залива.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
2
Плакаты в московском метро расскажут о том, как избежать поездок в часы пик
3
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
4
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
5
Пьяный житель Хакасии выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор
6
Москва требует от Баку прекратить дискриминацию россиян с армянскими фамилиями
7
"Известия": летчик Ярошенко обратился к Трампу с просьбой о возвращении в Россию
Темы дня
Реклама