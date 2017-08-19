Религиозные организации России собрали для сирийцев новую партию гуманитарной помощи

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вторая партия гуманитарной помощи, собранная российскими религиозными организациями, в ближайшее время будет доставлена жителям сирийских провинций Алеппо и Латакия. Об этом сообщил ТАСС руководитель секретариата по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

"В период с 20 по 22 августа в Сирию специальным бортом Министерства обороны РФ будет направлена вторая партия гуманитарной помощи, собранная по линии межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ", - сказал собеседник агентства.

По словам священнослужителя, сирийские жители получат продукты и лекарства, а школьники в преддверии нового учебного года - канцтовары. "Во вторую партию гуманитарной помощи войдут продукты первой необходимости, большое количество лекарственных средств, детские игрушки, а также канцелярские наборы для детей", - перечислил Игумнов.

Новая партия гуманитарной помощи будет распределена через Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как отметил священнослужитель, деньги на закупку гуманитарной помощи были собраны региональными православными организациями, а также из средств, которые по просьбе патриарха Кирилла были сэкономлены на покупке цветов ко дню его тезоименитства. "Средства для гуманитарной помощи собирались в региональных религиозных общинах. Основную часть средств составили те деньги, которые московские приходы планировали потратить на покупку цветов ко дню тезоименитства его святейшества в мае", - сказал Игумнов.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла первый сбор средств на закупку продуктов и медицинских средств был проведен 22 июня 2017 года. Более 20 тонн гуманитарных грузов сопровождала делегация российских религиозных деятелей Русской православной церкви, мусульманских и протестантских организаций, Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, а также католической церкви. Груз был распределен жителей территории, освобожденной от боевиков, сотрудниками Центра по примирению. Медицинские средства передали в сирийские госпитали.