В Варшаве открылся пункт доступа к Президентской библиотеке им. Ельцина

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ВАРШАВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. На базе Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Варшаве в пятницу открылся пункт доступа к электронным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Теперь все желающие могут получить доступ к документам, архивным материалам, книгам из электронного фонда, который составляет более 550 тыс. единиц хранения.
"Российский центр науки и культуры в Варшаве - площадка для культурных, просветительских, информационных проектов, объективно рассказывающих об истории и современности России, - отметил директор РЦНК Игорь Жуковский. - Открытие пункта доступа к библиотеке имеет принципиально важное значение, так как только на основе архивных материалов можно получить объективную картину происходящего в прошлом". "Сейчас все наши посетители получили такую возможность", - подчеркнул он.
"Мы продолжаем свою работу по открытию центров доступа в зарубежных странах. Варшавский центр уже четвертый в этом году. И мы останавливаться не собираемся", - сказал, в свою очередь, директор по внешним связям Президентской библиотеки Павел Киселев, принявший участие в церемонии открытия.
"Мы не интерпретируем документы и архивные материалы - мы занимаемся их сбором, оцифровкой, описанием. Приглашаю всех интересующихся историей российской государственности пользоваться нашими ресурсами", - указал он.
Президентская библиотека была открыта в Санкт-Петербурге 27 мая 2009 года и функционирует как общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также как мультимедийный многофункциональный (культурно-просветительский, научно-образовательный и информационно-аналитический) центр, имеющий статус национальной библиотеки России. В настоящее время работают 32 центра доступа к библиотеке в 26 странах мира.