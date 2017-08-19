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Гранты на сумму 4 млн рублей распределили в предпоследний день "Территории смыслов"

Общество
19 августа, 22:43 UTC+3 ¶ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 19, августа. /ТАСС

Всего по итогам заключительной смены форума гранты получили 26 молодых специалистов транспортной отрасли

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ВЛАДИМИР, 19 августа. /ТАСС/. Сертификаты с рекомендацией для получения грантов Всероссийского конкурса молодежных проектов на общую сумму 4 млн рублей получили 26 проектов участников смены молодых специалистов транспортной отрасли форума "Территория смыслов на Клязьме". Вечером в субботу подведены итоги последней смены, которая завершит работу 20 августа, сообщили в пресс-службе "Территории смыслов".

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"26 молодых специалистов транспортной отрасли - участников заключительной смены Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" - стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов. Общая сумма выданных сертификатов с рекомендациями на получение грантов в рамках смены составила 4 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Сразу два проекта получили рекомендательные сертификаты на максимальную сумму в 300 тыс. рублей, еще 10 проектов - на 200 тыс. рублей и 14 - на 100 тыс. рублей. Одна из инициатив, отмеченная максимальной суммой, направлена на содействие в трудоустройстве молодых специалистов транспортной отрасли, недавно завершивших учебу в вузе.

"Мой проект называется "Центр содействия трудоустройству" и предусматривает два основных комплекса мероприятий: организацию экскурсий на профильные предприятия для выпускников транспортных вузов и проведение встреч выпускников с руководством этих предприятий. Это позволит молодым специалистам ближе познакомиться со спецификой профессии и определить для себя интересующие направления развития", - отмечает автор проекта Вадим Бобров из Новосибирска.

Еще один проект, получивший 300 тыс. рублей, называется "Отраслевой центр молодежных инициатив" и предусматривает помощь в разработке и продвижении молодежных проектов, которые проводятся на базе Волжского государственного университета водного транспорта.

Как подчеркнули в оргкомитете форума, профильная смена транспортников на форуме прошла впервые. Гостями стали министр транспорта РФ Максим Соколов, помощник президента России Игорь Левитин, советник президента России Александра Левицкая, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, руководители крупнейших транспортных компаний страны, включая РЖД и "Аэрофлот".

"Территория смыслов"

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка приняла семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ"; "Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей"; "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса"; "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов"; "Молодые парламентарии и политические лидеры"; "Молодые политологи и социологи", а также "Молодые специалисты транспортной отрасли". Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

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Персоны
Соколов, Максим Юрьевич Левитин, Игорь Евгеньевич Левицкая, Александра Юрьевна Ликсутов, Максим Станиславович
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