Грантов на 21 млн рублей выдали на "Территории смыслов", завершившейся под Владимиром

ТАСС, 20 августа. Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме", который проходил с 27 июня в деревне Дворики Владимирской области, официально завершил свою работу 20 августа. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе форума, общая сумма выданных сертификатов на получение грантов для реализации молодежных проектов составила 21 млн рублей.

"На протяжении форума на площадке работал Всероссийский конкурс молодежных проектов. Общая сумма выданных сертификатов с рекомендациями на получение грантов в рамках форума составила 21 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего участниками были поданы более 1,2 тыс. заявок на гранты, 141 обращение получило одобрение. Гранты на суммы до 300 тыс. рублей получили такие идеи молодых специалистов, как конференция "Крымская международная модель ООН", которая должна состояться осенью 2018 года, "Центр содействия трудоустройству" для выпускников вузов и другие проекты.

Как отмечают в пресс-службе, в 2017 году участниками форума стали более 7 тыс. человек из всех регионов России. Спикерами тематических смен выступили известные политики, государственные деятели, бизнесмены и представители крупнейших СМИ, среди которых первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр транспорта Максим Соколов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

В 2017 году площадка приняла семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", а также еще две, которые проводились впервые, - "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".

Организатором форума, который прошел во Владимирской области уже в третий раз, выступило Федеральное агентство по делам молодежи.