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Sky: Катар препятствует перевозке паломников в Саудовскую Аравию воздушным путем

Общество
20 августа, 19:00 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что власти страны не выдали самолетам "Саудовских авиалиний" разрешения на посадку

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ТАСС, 20 августа. Саудовские самолеты, которые должны были быть направлены в Доху по личному распоряжению короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда для транспортировки катарских паломников в королевство для совершения хаджа, получили отказ на посадку. Как передает в воскресенье телеканал Sky News Arabia, Катар не дал разрешения самолетам авиакомпании "Саудовские авиалинии".

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"Невозможно запланировать рейсы из аэропорта Дохи в связи с отсутствием разрешения на посадку самолетов", - говорится в обнародованном заявлении авиакомпании. Отмечается, что, несмотря на то, что распоряжение о перевозке катарских паломников поступило еще несколько дней назад, катарские власти до сих пор не представили компании необходимые документы.

Напомним, в среду, 16 августа, саудовский монарх распорядился открыть границу для катарских пилигримов и бесплатно доставлять их из Дохи на хадж к святым местам ислама "за его счет" самолетами "Саудовских авиалиний".

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За минувшие дни свыше 100 катарских паломников пересекли саудовскую границу для совершения хаджа к святым местам ислама в Мекке и Медине через наземный погрантерминал Сальва. Представители таможенной службы заявили, что в интересах паломников они готовы перейти на круглосуточный режим работы.

23 августа начинается месяц зуль-хидджа по исламскому лунному календарю, сотни тысяч верующих со всего мира отправятся в Мекку и Медину. Основные обряды хаджа начнутся 30 августа. Ежегодно в нем принимают участие до двух миллионов мусульман со всего мира.

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