В Приморье поступило более 555 млн руб. федеральной помощи на компенсации из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Более 555 млн рублей для помощи пострадавшим от паводка поступило дополнительно в Приморский край из федерального бюджета, эти средства уже распределены для выплаты компенсаций. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморского края.

"В Приморье поступило более 555 млн рублей федеральных средств. Более 70 млн рублей из этих денег пойдет на оказание единовременной материальной помощи, 242,5 млн рублей направлено на компенсацию за частичную утрату имущества первой необходимости, 243 млн рублей получат пострадавшие за полную утрату имущества первой необходимости", - приводит пресс-служба слова директора департамента труда и социального развития региона Лилии Лаврентьевой.

В департаменте подсчитали, что выделенных средств хватит для выплат компенсаций 7012 пострадавшим, которые получат по 10 тыс. рублей единовременной помощи. Еще 4850 человек получат по 50 тыс. рублей за частичную потерю имущества и 2430 - по 100 тыс. за полную утрату имущества.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило около 650 млн рублей на компенсации пострадавшим от паводка. Средства перечислены двумя траншами. Списки для выплат составляют оценочные комиссии - в районах Приморья продолжают работать 139 таких комиссий. Из них 79 - по оценке ущерба, нанесенного жилым домам и земельным участкам.

Первые выплаты уже начались: за минувшие выходные в районы перечислено около 30 млн рублей, поступивших из федерального бюджета.

"Еще раз подчеркиваю – никакие проволочки с выплатами недопустимы. Люди все положенные им компенсации должны получать максимально быстро",- подчеркнул в понедельник на заседании краевого штаба по ликвидации ЧС губернатор Владимир Миклушевский.

В результате продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа, в ряде населенных пунктов Приморского края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, и придомовых территорий, 12 социальных объектов.

По данным МЧС, на утро 21 августа подтопленных объектов нет, в пунктах временного размещения находятся 33 человека, среди них 14 детей.