Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Улицы Тверская и Охотный Ряд в Москве станут пешеходными во время празднования Дня города

Общество
23 августа, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

На этих улицах в дни празднования откроется просторная интерактивная спортплощадка

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Во время празднования юбилея Москвы, 9 и 10 сентября, центральные улицы столицы - Охотный Ряд и Тверская - будут открыты только для пешеходов. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"9-10 сентября ул. Тверская [от Пушкинской до Манежной пл.] и Охотный Ряд [от Моховой до Театрального пр.] будут открыты только для пешеходов", - написал Собянин в Twitter.

Как сообщала ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, на этих улицах в дни празднования откроется интерактивная спортплощадка площадью более 19 тыс. кв. м с хорошо оснащенными зонами для паркура, кроссфита, единоборств, скейтбординга, фехтования, спортивных танцев и игр с мячом.

Празднование 870-летнего юбилея Москвы будет проходить с 1 по 10 сентября. По всему городу будут размещаться более 40 тематических площадок, их объединит общий слоган: "Москва - город, где создается история". Тематические площадки будут посвящены различным известным деятелям, родившимся в столице и внесшим весомый вклад в мировое наследие. Весь город оформят в стиле русского авангарда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
2
За Кирилла Серебренникова поручились 34 человека
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
5
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Путин: Россия ценит доверительный конструктивный диалог с Ватиканом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама