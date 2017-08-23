Улицы Тверская и Охотный Ряд в Москве станут пешеходными во время празднования Дня города

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Во время празднования юбилея Москвы, 9 и 10 сентября, центральные улицы столицы - Охотный Ряд и Тверская - будут открыты только для пешеходов. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"9-10 сентября ул. Тверская [от Пушкинской до Манежной пл.] и Охотный Ряд [от Моховой до Театрального пр.] будут открыты только для пешеходов", - написал Собянин в Twitter.

9-10 сентября ул. Тверская (от Пушкинской до Манежной пл.) и Охотный ряд (от Моховой до Театрального пр.) будут открыты только для пешеходов — Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 23, 2017

Как сообщала ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, на этих улицах в дни празднования откроется интерактивная спортплощадка площадью более 19 тыс. кв. м с хорошо оснащенными зонами для паркура, кроссфита, единоборств, скейтбординга, фехтования, спортивных танцев и игр с мячом.

Празднование 870-летнего юбилея Москвы будет проходить с 1 по 10 сентября. По всему городу будут размещаться более 40 тематических площадок, их объединит общий слоган: "Москва - город, где создается история". Тематические площадки будут посвящены различным известным деятелям, родившимся в столице и внесшим весомый вклад в мировое наследие. Весь город оформят в стиле русского авангарда.