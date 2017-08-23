"Газпром" вложит 1,5 млн руб. в разработку плана развития арктического поселка Териберки

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Компания "Газпром геологоразведка" выделит средства на разработку мастер-плана развития арктического поселка Териберки в Мурманской области. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Компания готова выделить 1,5 млн рублей, которые будут направлены на разработку мастер-плана развития Териберки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для этого правительство Мурманской области заключило соглашение с "Газпром геологоразведка", проявившей инициативу о финансовой поддержке социально значимых проектов региона. Ранее власти Мурманской области утвердили паспорт и состав команды проекта по развитию Териберки.

Село "Териберка", ставшее известным после номинировавшегося на "Оскар" фильма "Левиафан", по замыслу областных властей, должно стать "точкой роста" Заполярья. Среди планов - создание здесь туристических объектов и строительство уникальных предприятий по переработке арктических деликатесов. Общая сумма инвестиций составит 450 млн рублей.

Сейчас власти региона взяли на сопровождение девять инвестиционных проектов в Териберке. Они посвящены в основном развитию туризма, а также предполагают создание производственного кластера по переработке местных даров природы, проекты предполагают создание 164 новых рабочих мест.

Для туристов здесь планируется создать дайвинг-центр, обеспечить возможности для занятий кайтингом, экоотель. Также в селе уже запущен проект по переработке ламинарии. В ассортименте выпускаемой в Териберке деликатесной продукции должны будут также появиться дикоросы, мидии, а также морская соль.