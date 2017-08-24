Очередная колонна МЧС России доставила в Донбасс партию гуманитарной помощи

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Автомобили колонны МЧС России доставили в Донецк и Луганск очередную партию гуманитарной помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"В Луганск и Донецк автомобили МЧС привезли около 750 тонн гуманитарных грузов: детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебную литературу для подготовки к новому учебному году", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что непредвиденных ситуаций в пути не возникло. "Доставка гуманитарной помощи прошла штатно", - сказали в МЧС. Все автомобили прошли на российско- украинской границе досмотр в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. Проверке подлежала не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз.
Сейчас на складах начинается разгрузка машин с участием представителей органов местного самоуправления, которые занимаются распределением гуманитарной помощи, в том числе по социально значимым объектам Луганской и Донецкой областей. "Как только последняя машина будет разгружена, все автомобили сразу отправятся в Ростовскую область", - подчеркнул представитель МЧС.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. За этот период 67 колонн МЧС России успешно доставили на территорию юго-востока Украины около 69,5 тысяч тонн гуманитарных грузов.