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Подготовка к чемпионату мира WorldSkills в 2019 году в Казани идет по плану

Общество
24 августа, 12:56 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 24, августа. /ТАСС

Чемпионат состоится в столице Татарстана летом 2019 года, как ожидается, его посетят порядка 250-300 тысяч зрителей

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КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. WorldSkills International не имеет никаких нареканий относительно подготовки Татарстана к чемпионату мира в 2019 году в Казани. Все работы идут в плановом порядке, сообщил в четверг журналистам исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоу.

Представители международной организации сейчас находятся в Казани с инспекцией в преддверии проведения соревнований в 2019 году.

"Очень много работы предстоит. Но мы абсолютно уверены, и с точки зрения команды WorldSkills International нет никаких нареканий. Все идет абсолютно по плану", - сказал он после встречи в президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Накануне, 23 августа, инспекция посетила с проверкой международный выставочный комплекс "Казань Экспо", который строят в столице Татарстана для проведения чемпионата мира WorldSkills в 2019 году. По словам Дэвида Хоу, "комплекс соответствует всем стандартам соревнований".

О комплексе

Комплекс "Казань Экспо" строят у международного аэропорта Казань специально к соревнованиям. Он станет главной площадкой проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани с 18 по 23 августа 2019 года. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию весной 2018 года, основные работы по строительству выполнены на 35 - 40 процентов. Также рядом с "Казань Экспо" к 2019 году планируется построить торгово-развлекательный гостиничный комплекс.

Общая площадь "Казань Экспо" составит 75,4 тысячи квадратных метров. Камень в основание комплекса глава Татарстана Рустам Минниханов и президент World Skills International Саймон Бартли заложили в марте 2015 года. Казань выиграла право проведения чемпионата мира WorldSkills-2019 на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года.

По словам заместителя генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Эмиля Губайдуллина, планируется, что за все дни чемпионата, его посетят порядка 250-300 тысяч зрителей.

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